FED 50 milyar dolar pompaladı

Avrupa Merkez Bankaları para pompalıyor

ABD Merkez Bankası (FED), nakit akışını sağlamak için mali sisteme 50 milyar dolar pompaladı.FED'in bu manevrası, FED Başkanı Ben Bernanke ve meslektaşlarının, gösterge faiz oranı konusunu ele alacakları bugünkü toplantıdan önce geldi.Bazı uzmanlar, FED'in para politikası organı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantıda yüzde 2 olan gösterge faiz oranını değiştirme niyetinde olmadığını, bazıları ise son gelişmelerle birlikte faiz oranını düşüreceği yorumları yapıyor.