-FED 400 milyar dolarlık yeni program açıkladı WASHİNGTON (A.A) - 21.09.2011 - ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomideki büyümeyi desteklemek ve borçlanma maliyetlerini düşürmek için 400 milyar dolarlık yeni bir program açıkladı. Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) iki gün süren faiz toplantısından sonra yapılan açıklamada, Fed'in, ekonomideki toparlanmayı desteklemek için portföyündeki menkul kıymetlerin ortalama vadesini uzatma kararı aldığı ve uzun vadeli Hazine tahvili satın almak için 400 milyar dolarlık kısa vadeli tahvil satacağı belirtildi. Buna göre, Fed'in, Haziran 2012 sonuna kadar 6 ila 30 yıl vadeli 400 milyar dolarlık Hazine tahvili satın alacağı ve 3 ya da daha az vadeli aynı miktarda Hazine tahvili satacağı belirtilen açıklamada, bu programın uzun vadeli faiz oranları üzerindeki baskıyı aşağı çekmeyi ve kapsamlı finansal koşulları daha uyumlu hale getirmeye yardımcı olmayı amaçladığı için düzenlediği kaydedildi. Fed'in 2,85 trilyon dolarlık portföyünü yeniden dengeleme kararının, Hazine tahvilleri faiz oranlarını daha da düşürebileceği belirtildi. Fed, 600 milyar dolarlık tahvil satın alma programını haziran ayı sonunda tamamlamıştı. Ağustos ayındaki toplantıda gösterge faiz oranını en az 2013 yılı ortasına kadar yüzde 0 ve yüzde 0,25 aralığında tutmaya karar veren Fed, bugünkü toplantıda da gösterge faiz oranını değiştirmedi. Fed, ''küresel finansal piyasalardaki gerginlikler dahil, ekonomik görünümünde önemli aşağı yönlü riskler bulunduğunu'' bildirdi. Fed'in ağustos ayında toplanmasından bu yana elde edilen bilgilerin ekonomideki büyümenin yavaş kaldığını gösterdiği vurgulanan açıklamada, istihdam piyasasındaki koşullarda zayıflığın sürdüğü ve işsizlik oranının yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi. Hanehalkı harcamalarının son aylarda az bir miktar arttığı, konut sektöründeki durgunluğun sürdüğü ifade edilen açıklamada, işletmelerin ekipman ve yazılım yatırımını artırmayı sürdürdüğü, enerji ve bazı emtia fiyatlarının düşmesi nedeniyle enflasyonun gerileme eğilimi gösterdiği, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin değişmediği belirtildi. İstihdamı artırmayı ve fiyat istikrarını destekleyeceğini bildiren Fed, gelecek çeyrek dönemlerde ekonominin toparlanma hızında ilerleme beklediğini ifade etti. Gösterge faiz oranını Aralık 2008'den bu yana değiştirmeyen Fed, bir dizi tahvil satın alma programıyla bilançosunu 2,8 trilyon dolara çıkarmıştı.