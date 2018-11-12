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Ekonomi

Fed "finansal istikrar raporu" yayınlamaya başlayacak

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik büyüme ilerledikçe karşı karşıya kalınabilecek "potansiyel risklerin üzerine ışık tutmak için" periyodik olarak "finansal istikrar raporu" yayınlamaya başlayacağını duyurdu

12 Kasım 2018 12:15

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik büyüme ilerledikçe karşı karşıya kalınabilecek \"potansiyel risklerin üzerine ışık tutmak için\" periyodik olarak \"finansal istikrar raporu\" yayınlamaya başlayacağını duyurdu.
Yılda iki kez yayınlanacak Finansal İstikrar Raporu\'nun ilki 28 Kasım\'da kamuoyu ile paylaşılacak.
Rapor, varlık fiyatları, işletme ve hanehalkı borçlanmaları, kaldıraçlar ve fonlama riskleri ile finans sektörünün esnekliği konusunda Fed Yönetim Kurulu\'nun ne düşündüğünü ortaya koyacak.
 

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