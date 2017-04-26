FDP Başkanı: Özil Alman milli marşını söylemeli

Alman Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner Almanya’da seçim yılı dolayısıyla partisinin olası koalisyonlara katılma şartlarını açıkladı. Stern dergisine yaptığı açıklamada Lindner, genel seçim öncesinde 10 maddelik bir bildiri yayınlayacaklarını ve partisinin neleri kabul edip etmeyeceğinin burada yer alacağını belirtti.

Lindner Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerginlikler kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı “gevşek” tavır alındığı eleştirisini de yöneltti.

Türk kökenli Almanya Milli Takımı futbolcusu Mesut Özil’in milli maçlarda Alman Milli Marşı’nı diğer takım arkadaşları ile birlikte söylememesine değinen gazeteciler, “Sizce Özil Milli Marşı diğerleri ile birlikte söylemeli mi” sorusuna Lindner evet diye yanıtı verdi.

"Entegrasyonun hedefinde Alman vatandaşlığı olmalı"

Alman Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner çifte vatandaşlık konusunda da kuşkularını dile getirdi. Lindner “Almanya’da kalacak insanları bizim seçmemiz lazım. Entegrasyonun hedefinde daha ziyade güçlü bir biçimde Alman vatandaşlığı olmalı” açıklamasını yaptı.

Christian Lindner, çifte vatandaşlık hakkının sadece Almanya’ya yeni gelen ve belirgin bir biçimde şartları yerine getiren göçmenlere tanınması gerektiğini de vurguladı. Lindner, üçüncü nesilden itibaren çifte vatandaşlık hakkının kuşaktan kuşağa aktarılmasının söz konusu olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Christian Lindner Almanya'da entegrasyon ve kimlik tartışmasına da değinerek Almanya’nın bir “kimlik sorunu bulunduğunu bunun da uyumda sıkıntıya yol açtığını belirtti ve Alman vatandaşlarının anayasayı daha aktif bir biçimde benimsemelerini istedi.

"Almanya'da yeniden büyük koalisyon gündeme gelebilir"

Alman Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner bu genel seçimlerden sonra da Almanya'da yine büyük koalisyon kurulma ihtimali olduğunu söyledi. Hıristiyan birlik partileri ile partisi Hür Demokrat Parti'nin ortak noktalarının sosyal demokratlardan daha fazla olduğuna işaret eden Lindner, ancak "Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) ile aramızda o kadar büyük farklar var ki, onlar ve biz çoğunluk oylarını oluştursak bile bu, otomatik olarak koalisyon kurmamız anlamına gelmez” dedi.

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