T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

FDP Başkanı: Özil Alman milli marşını söylemeli

Almanya'daki çifte vatandaşlık tartışmalarına dair konuşan FDP Genel Başkanı, ülkede bir kimlik sorunu olduğunu söyledi. Lindner, Milli takım oyuncusu Mesut Özil'in de milli marşı söylemesi gerektiğini belirtti.

26 Nisan 2017 20:52

Alman Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner Almanya’da seçim yılı dolayısıyla partisinin olası koalisyonlara katılma şartlarını açıkladı. Stern dergisine yaptığı açıklamada Lindner, genel seçim öncesinde 10 maddelik bir bildiri yayınlayacaklarını ve partisinin neleri kabul edip etmeyeceğinin burada yer alacağını belirtti.

Lindner Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerginlikler kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı “gevşek” tavır alındığı eleştirisini de yöneltti.

Türk kökenli Almanya Milli Takımı futbolcusu Mesut Özil’in milli maçlarda Alman Milli Marşı’nı diğer takım arkadaşları ile birlikte söylememesine değinen gazeteciler, “Sizce Özil Milli Marşı diğerleri ile birlikte söylemeli mi” sorusuna Lindner evet diye yanıtı verdi.

"Entegrasyonun hedefinde Alman vatandaşlığı olmalı"

Alman Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner çifte vatandaşlık konusunda da kuşkularını dile getirdi. Lindner “Almanya’da kalacak insanları bizim seçmemiz lazım. Entegrasyonun hedefinde daha ziyade güçlü bir biçimde Alman vatandaşlığı olmalı” açıklamasını yaptı.

Christian Lindner, çifte vatandaşlık hakkının sadece Almanya’ya yeni gelen ve belirgin bir biçimde şartları yerine getiren göçmenlere tanınması gerektiğini de vurguladı. Lindner, üçüncü nesilden itibaren çifte vatandaşlık hakkının kuşaktan kuşağa aktarılmasının söz konusu olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Christian Lindner Almanya'da entegrasyon ve kimlik tartışmasına da değinerek Almanya’nın bir “kimlik sorunu bulunduğunu bunun da uyumda sıkıntıya yol açtığını belirtti ve Alman vatandaşlarının anayasayı daha aktif bir biçimde benimsemelerini istedi.

"Almanya'da yeniden büyük koalisyon gündeme gelebilir"

Alman Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner bu genel seçimlerden sonra da Almanya'da yine büyük koalisyon kurulma ihtimali olduğunu söyledi. Hıristiyan birlik partileri ile partisi Hür Demokrat Parti'nin ortak noktalarının sosyal demokratlardan daha fazla olduğuna işaret eden Lindner, ancak "Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) ile aramızda o kadar büyük farklar var ki, onlar ve biz çoğunluk oylarını oluştursak bile bu, otomatik olarak koalisyon kurmamız anlamına gelmez” dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/ÇA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaFDP Genel BaşkanıMilliMesutHür Demokrat PartiGenel Başkanı Christian Lindner Almanya&rsquo;daLindnerTürkiyeTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&rsquo;aAlmanya Milli TakımıAlman Milli Marşı&rsquo;nıMilli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24