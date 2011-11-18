-FDA ''Avastin''in lisansını iptal etti WASHINGTON (A.A) - 18.11.2011 - Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), etken maddesi bevacizumab olan ''Avastin'' ilacının ileri evredeki meme kanseri hastalarında kullanılmaması gerektiğini bildirdi. FDA'dan yapılan açıklamada, dünyanın en çok satılan kanser ilacı olan Avastin'in ileri evredeki meme kanseri hastalarının ömrünü uzattığına dair kanıt bulunmadığı ve tehlikeli yan etkileri bulunduğu belirtildi. FDA temsilcisi Margaret Hamburg, ilacın meme kanserinde kullanılması onayının iptal edilmesi kararının zor bir karar olduğunu, ancak metastaz olasılığı bulunan meme kanseri riski için Avastin kullanan kadınlarda ilacın ölümcül yan etkisi bulunduğunun aşikar olduğunu söyledi. Hamburg, ilacın yol açtığı riskler arasında, yüksek tansiyon, yoğun kanama, kalp kriziyle mide ve bağırsak gibi vücudun bazı organlarında delinmenin bulunduğunu ifade etti. Avastin, meme kanserinin yanı sıra kolon, akciğer, böbrek ve beyin kanserlerinin tedavisinde de kullanılıyor. FDA, ilacın meme kanserinde kullanımıyla ilgili onayı iptal etmesine rağmen, doktorlar ilacı diğer kanser hastaları için yazabilecek ancak ilaç sigorta kapsamında olmayacak.