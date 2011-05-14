-FC KÖLN SOLBAKKEN İLE ANLAŞTI BERLİN (A.A) - 14.05.2011 - Alman Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Köln, gelecek sezonda teknik direktörlük görevi için Norveçli Stale Solbakken ile anlaştı. FC Köln Kulübünden, bugün oynanan Schalke 04 maçı sonrasında yapılan açıklamada, Solbakken'in, 16 Mayıs Salı günü basına tanıtılacağı ve Norveçli teknik adamın 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren göreve başlayacağı ifade edildi. Danimarka'nın FC Kopenhagen takımını çalıştıran ve 2006, 2007, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında takımını şampiyon yapan Solbakken'in, Norveç Futbol Federasyonu ile gelecek yıldan itibaren milli takımı başına geçmesi konusunda görüşmelerde bulunduğu, bunun Köln'le yapılan anlaşmanın ardından sona erdiği bildirildi. FC Köln, üzün süreden beri Solbakken'i transfer etmek için Norveç Futbol Federasyonu ile görüşüyordu.