-FC KÖLN'LÜ OYUNCULARA ÖLÜM TEHDİTİ KÖLN (A.A) - 26.04.2011 - Alman 1. Futbol Liginde (Bundesliga) küme düşmeme mücadelesi veren FC Köln'de, oyuncuların ölüm tehditleri aldığı bildirildi. Bazı Alman gazeteleri, hafta sonunda oynanan ve Tuncay Şanlı'nın takımı Wolfsburg'a 4-1 mağlup olan FC Köln'lü oyuncuların, ertesi gün çıktıkları antrenmanda, saha panolarında spreyle yazılmış olarak "Eğer küme düşerseniz sizi öldürürüz" şeklinde bir yazıyla karşılaştığını, şok olduklarını ve morallerinin bozulduğunu yazdı. FC Köln Teknik Direktörü Frank Schaefer, yazının kendisini şok ettiğini ve kendini bilmez bu tür taraftarların, futbolcuların moralini bozduğunu söyledi. Köln polisinin de FC Köln'ün antrenmanlarına bir ekip yollama kararı aldığı bildirildi. Ligde 35 puanla 14. sırada bulunan FC Köln, ligin son 3 haftasında Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ve Schalke 04 takımlarıyla karşılaşacak.