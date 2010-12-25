-FC INTER LEONARDO'YA EMANET FLORANSA (A.A) - 25.12.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu FC Inter'de İspanyol çalıştırıcı Rafael Benitez'den boşalan teknik direktörlük görevine Leonardo Araujo getirildi. İtalyan futbolunda son yıllara kazandığı başarılarla damga vuran FC Inter Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Dünya ve Avrupa şampiyonu takımımızı, 29 Aralıktan itibaren 41 yaşındaki Leonardo Nascimento di Arajuo, çalıştıracaktır'' denildi. Açıklamada, genç teknik adama şans dilenirken, Leonardo'nun ilerleyen günlerde basının karşısına çıkartılacağı duyuruldu. Eski bir AC Milan futbolcusu ve teknik direktörü olan Leonardo'nun AC Milan'ın ezeli rakibi FC Inter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. FC Inter'in yeni teknik patronu Leonardo, geçen sezon AC Milan'ı şampiyonluğa ulaştıramayınca kulübün sahibi Silvio Berlusconi ile arasındaki problemler iyice ayyuka çıkmış ve AC Milan'daki görevine son verilmişti. Brezilyalı çalıştırıcı, FC Inter Başkanı Massimo Moratti'nin bugüne kadar anlaştığı 15. teknik direktör oldu. 2010 yılını 5 kupayla tamamlayan ve bu kupalardan son olarak da FIFA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlediği Kulüpler Dünya Şampiyonluğunu kazanan FC Inter, Serie A'daki kötü gidişinin faturasını sezon başında göreve getirdiği İspanyol Rafael Benitez'e kesmişti. Mavi-siyahlı ekip, Benitez yönetiminde ligde çıktığı 15 maçtan 6'sını kazanmış, 5'inde berabere kalmış ve 4'ünü de yitirmişti. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin de son şampiyonu olan FC Inter, ''Devler Ligi''nde bu sezon zor da olsa ikinci tura yükselmeyi başarmıştı. FC Inter, 17 haftası geride kalan Serie A'da iki maç eksiğiyle, 23 puanla 7. sırada yer alıyor.