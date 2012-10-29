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Spor

FC Barcelona'dan Türkiye'deki taraftarlarına 29 Ekim jesti

FC Barcelona, Türkiye'deki taraftarlarının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

29 Ekim 2012 18:35

İspanya devi Barcelona, resmi Facebook sayfasından 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlayan Türkçe ve İngilizce bir yazı yayınladı.

Türk Hava Yolları ve AVEA ile işbirliği yapan Barcelona Kulübü, bu sebepten ötürü 29 Ekim'de Türkiye'deki tüm taraftarlarının Cumhuriyet bayramını kutladı.

İşte Barcelona Kulübü'nün yayınladığı kutlama mesajı:

FC Barcelona olarak Türkiye’deki tüm taraftarlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutlarız.
Bu özel günde, FC Barcelona’ya desteklerini esirgemeyen Türk Ortaklarımıza, Türk Hava Yolları (FCB Resmi Havayolu) ve AVEA (Türkiye'de FCB resmi telekomünikasyon şirketi)’ya çok teşekkür ederiz.
Bayramınız kutlu olsun!

FC Barcelona wishes a HAPPY REPUBLIC DAY to all our fans in Turkey.
On this special day, FCBarcelona would also like to thank its Turkish Partners, Turkish Airlines (FCB Official Airline) and AVEA (FCB official telecom in Turkey) for their support.
Enjoy Cumhuriyet Bayramı!

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