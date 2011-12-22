-FC Barcelona Regal: 79 - Galatasaray Medical Park: 50 ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Galatasaray Medical Park, Turkish Airlines Euroleague D Grubundaki 10. ve son maçında FC Barcelona Regal'e deplasmanda 79-50 yenildi. Karşılaşmaya Pete Mickeal ve Boniface N'Dong'un sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, ilk dakikayı da 5-0 önde geçti. Hücumdaki sayılarını Jamon Gordon ile bulan Galatasaray Medical Park, 5. dakikaya girilirken durumu 9-6'ya getirdi. Mola alan Regal Barcelona, aranın ardından Sada, Lorbek ve Mickeal üçlüsüyle 8-0'lık seri yakalayarak, farkı 11 sayıya çıkardı: 17-6. İlk periyotu İspanyol temsilcisi 23-13 önde tamamladı. İkinci periyotun ilk bölümünde iki takımda hücumda skor bulmakta zorlanmadı. Galatasaray Medical Park, boyalı alana topu hızlı bir şekilde ulaştırarak hücum etmeye çalışırken, Luksa Andric ve Sertaç Şanlı ikilisiyle skoru 29-21 yaptı. Mickael, Lorbek ve Huertas'ın sayılarıyla tempoyu arttıran ev sahibi ekip, ikinci periyodun tamamlanmasına 3 dakika kala farkı 17 sayıya çıkardı: 41-24. Mola alan Galatasaray Medical Park karşısında skor üstünlüğünü koruyan Regal Barcelona, devre sonunda da soyunma odasına Erazem Lorbek'in üç sayılık basketiyle 51-30 üstün gitti. Üçüncü periyoda N'Dong ve Wallace'ın sayılarıyla başlayan İspanyol ekibi, durumu da 55-30'a getirdi. Furkan Aldemir ile ikinci yarıdaki ilk sayılarını bulan Galatasaray Medical Park, boyalı alanda Boniface N'Dong'u durduramayınca, ev sahibi ekip farkı 30 sayıya çıkardı: 62-32. Sarı Kırmızılılar, Cevher Özer ile son bölümde etkili olmasına karşın periyodu 68-41 geride tamamladı. Son 10 dakikalık bölümde iki takımda hücumda tutuk bir oyun sergiledi. İspanyol temsilcisi Regal Barcelona karşısında 36. dakikaya 77-46 geride giren Galatasaray Medical Park, mücadeleden de 79-50 yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray Medical Park, geçen hafta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda konuk ettiği Union Olimpija'yı 80-59 yenerek, tarihinde ilk defa mücadele ettiği Turkish Airlines Euroleague'de ilk dörde girmeyi garantileyerek adını ''Top 16''ya yazdırmıştı. Sarı Kırmızılılar ilk maçında evinde ağırladığı Barcelona Regal'e nefes kesen bir karşılaşma sonucunda 77-60 yenilmişti.