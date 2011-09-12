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Spor

FB'yi taraftarı yalnız bırakmadı İSTANBUL 8A.A)

12 Eylül 2011 22:02

-FB'yi taraftarı yalnız bırakmadı İSTANBUL 8A.A) - 12.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de cezası nedeniyle bu akşam Orduspor ile seyircisiz maçta karşılaşacak Fenerbahçe'yi taraftarı yalnız bırakmadı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önünde, takımın hareketinden saatlerce öncesinde toplanmaya başlayan taraftarlar, sarı-lacivertli takım Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na hareket ettiğinde sevgi gösterisinde bulundu. Hareket saati yaklaştığında tesis önünde tezahüratlar yaparak takımlarına destek olan taraftarlar, takım otobüsü çıkış kapısına geldiğinde ise meşaleler yaktı. Taraftarın ilgisi nedeniyle tesislerin hemen çıkışında bir süre duraksayan takım otobüsü, daha sonra polis eskortu eşliğinde stada doğru devam etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak takım otobüsüne stada kadar eşlik etti. Yol boyunca araçların camlarına çıkan taraftarlar, meşaleler yakıp, sarı-lacivertli bayrakları dalgalandırdı. Taraftar tesislerin önünde takımın çıkışı sırasında ''Alın teriniz şerefimizdir'' yazılı pankart da açtı. Bu arada, çevik kuvvet ekipleri de tesislerin önünde önlem aldı.

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