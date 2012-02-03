-FB'nin yeni transferi Sow, takıma katıldı İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Fenerbahçe'nin yeni transferi Moussa Sow, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Hafta sonu Beşiktaş'la yapılacak derbi maçın hazırlıklarına basına kapalı antrenmanla başlayan sarı-lacivertli ekipte, Senegalli oyuncu Moussa Sow da ilk çalışmasına katıldı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, Moussa Sow'un antrenman öncesi tesisleri gezdiği ve takım arkadaşlarıyla tanıştığı aktarılırken, oyuncunun antrenmanın tamamında yer aldığı kaydedildi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada, Samsunspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncuların yenileme yaptıkları, diğer oyuncuların ise ısınma bölümünün ardından 5'e 2 pas, koordinasyon ve şut çalışması yapıp, yan top organizasyonlarıyla idmanı tamamladıkları ifade edildi. -Dia ve Mert takımla çalıştı- Sarı-lacivertli ekipte, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Issiar Dia da bugün takıma dahil oldu ve antrenmanın tamamında yer aldı. Kasık bölgesindeki ağrıları geçen Mert Günok, bugün takımla çalışmalara yeniden başladı. Mert'in antrenmanın tamamında yer aldığı ifade edildi. Samsunspor maçı sonrasında sol kasık bölgesinde zorlama tespit edilen Mehmet Topuz'un tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadığı, oyuncunun tedavisine tesislerde başlandığı bildirildi. Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül'ün, bireysel oyuncu antrenörüm Dolu Arslan ile birlikte yaptıkları çalışmalarla antrenmanı tamamladıkları aktarıldı. Fenerbahçe, yarın akşam yapacağı çalışmayla Beşiktaş derbinin hazırlıklarını tamamlayacak. -Sezer Öztürk'ün ayağı 1 ay alçıda kalacak- Fenerbahçe Kulübü Doktoru Ertuğrul Karanlık, sakatlığı sonrası Almanya'da ameliyat olan Sezer Öztürk'le ilgili, kulüp sitesine açıklamalarda bulundu. Sezer Öztürk'ün başarılı bir ameliyat geçirdiğini aktaran Karanlık, oyuncunun durumunun gayet iyi olduğunu, ayağının yaklaşık 4 hafta alçıda kalacağını ve sonrasında tedaviye başlayacaklarını dile getirdi.