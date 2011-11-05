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Spor

FB'nin serisi Sivas'la başladı, Sivas'la bitti İSTANBUL (A.A)

05 Kasım 2011 00:48

-FB'nin serisi Sivas'la başladı, Sivas'la bitti İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun 17'nci haftasında Sivasspor galibiyetiyle başlayan ve 27 maç süren yenilmezlik serisi, ligin 10'uncu haftasında Sivasspor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle son buldu.  Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 16'ncı haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne karşı 2-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, 12 Aralık 2010'daki bu mağlubiyetin ardından çıktığı 27 lig mücadelesinde 23 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmiş, hiç yenilmemişti. Fenerbahçe, geçen sezonu 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlikle geride bırakıp, Sivas'ta şampiyonluğunu ilan etmişti. Sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk 9 haftasını da 6 galibiyet ve 3 beraberlikle tamamlamıştı.

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