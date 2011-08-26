-FB'nin piyasa değeri 1 milyar liranın üstünde İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağı açıklandıktan sonra dünkü yüzde 18,30'luk kayıpla 982 milyon 499 bin liraya gerileyen Fenerbahçe Sportif'in piyasa değeri, bu sabahki hafif toparlanmayla 1 milyar 2 milyon 499 bin lira seviyesine çıktı. Seansın başlangıcından itibaren Fenerbahçe ve Trabzonspor Sportif hisseleri sırasıyla yüzde 2,04 ve yüzde 10,19 artıda seyrederken, Beşiktaş Futbol Yatırımları hisselerinde yüzde 1,81, Galatasaray Sportif hisselerinde de yüzde 1,89 değer kaybıyla işlemler sürüyor. Düne ve geçen cuma gününe göre Fenerbahçe Sportif'teki değer kaybı devam ederken diğer kulüp hisseleri artıda seyrediyor. Bu sabahki toparlanmaya rağmen Fenerbahçe Sportif'in piyasa değeri geçen cuma gününe göre yaklaşık 250 milyon lira ekside bulunuyor. Geçen cuma günü kapanış itibariyle Fenerbahçe Sportif şirketinin piyasa değeri 1 milyar 252 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşmişti. ''Futbolda şike iddialarına'' yönelik soruşturmanın başladığı temmuz başındaki seviye ile kıyaslandığında ise Fenerbahçe Sportif'in piyasa değeri yaklaşık 780 milyon lira (yaklaşık 445 milyon dolar) gerilemiş bulunuyor. Fenerbahçe Sportif'in piyasa değerinde dünküne benzer bir düşüş, soruşturmanın başlamasının ardından gerçekleşen ilk işlem günü olan 4 Temmuz Pazartesi günü olmuştu. O gün, Fenerbahçe hisseleri yüzde 19,30 ile Borsa'da en çok değer kaybeden ikinci hisse olurken, Fenerbahçe Sportif'in piyasa değeri bir günde 343 milyon 750 bin lira eriyerek 1 milyar 781 milyon 250 bin liradan 1 milyar 437 milyon 500 bin liraya gerilemişti.