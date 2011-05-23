FB'nin kutlamaları Telekom desteğiyle Facebook'ta

T24- Fenerbahçe’nin, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda bu akşam düzenlenen 18. şampiyonluk kutlamaları, Türk Telekom ve FB TV işbirliği ile Facebook’tan canlı olarak yayınlanıyor. Türkiye’de ilk kez bir şampiyonluk kutlaması, televizyon ile birlikte Facebook sayfasından da canlı olarak izlenebilenebiliyor...

Türk sporunun en büyük taraftarı Türk Telekom, FB TV işbirliği ile bu akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda düzenlenen Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarını, stada gidemeyen taraftarlar için Facebook’ta online, canlı olarak yayınlıyor..

Facebook’ta “Futbol Sen Bizim Her Şeyimizsin” fan sayfası üzerinden gerçekleşecek canlı yayını izlemek için www.facebook.com/futbolsenbizimherseyimizsin adresli fan sayfasını beğenmek yeterli.

Türkiye’de ilk kez bir şampiyonluk kutlaması, televizyon ile birlikte Facebook sayfasından da canlı olarak izleniyor...



