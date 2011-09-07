-FB'nin kadrosu ''gençleşti'' İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu öncesi transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, oluşturduğu kadrosunu geçen yıla göre bir yaş gençleştirdi. Fenerbahçe'nin 2011-2012 sezonu kadrosunda 34 yaşıyla kaptan Alex, takımın ağabeyi konumunda. Geçen sezonu 28 futbolcuyla tamamlayan sarı-lacivertli ekibin 26,60 olan yaş ortalaması bu sezon 27 futbolcuyla 25,59'a düştü. Futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde önemli oyuncularını elinden çıkaran sarı-lacivertliler, kadrosuna daha genç isimleri dahil ederken, yaş ortalamasında da düşüş oldu. Sarı-lacivertliler başka takımlara verdiği ve yaş ortalaması 30 olan tecrübeli futbolcular Güiza (31), Lugano (31), Andre Santos (28), Niang (32) ve İlhan'ın (28) yerine, yaş ortalaması 24,2 olan Bienvenu, Ziegler, Sezer, Serdar ve Orhan'ı kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli takımın kadrosundaki en yaşlı futbolcu Alex (34) olurken, en genç isim olarak 16 yaşındaki Recep Niyaz dikkati çekiyor. Fenerbahçe'nin 2011-2012 sezonu kadrosunda 34 yaşıyla kaptan Alex, takımın ağabeyi konumunda. Yeni sezonla birlikte Fenerbahçe'de 8. sezonunu geçirecek Alex'in ardından, takımın ağabeyleri sıralamasında Bilica (32) ile Emre ve Yobo (31) geliyor.