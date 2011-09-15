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Spor

FB'nin hedefi deplasmanda galibiyet İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2011 15:14

-FB'nin hedefi deplasmanda galibiyet İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, sezonun ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Lige ilk hafta maçında Kadıköy'de seyircisiz mücadelede Orduspor'u 1-0 yenerek 3 puanla başlayan sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanında da galibiyeti hedefliyor. Gaziantepspor maçının hazırlıklarını bugün basına kapalı antrenmanla tamamlayacak sarı-lacivertli takımda yarınki maç öncesi sakatlık sorunları devam ediyor. Kaburgasında kırık olduğu açıklanan Gökhan Gönül'ün yanı sıra, tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Emre, Serdar ve Orhan'ın, Orduspor maçında olduğu gibi yarınki mücadelede de forma giymemeleri bekleniyor. Bu arada, sağ kasığında zorlamaya bağlı ağrı nedeniyle Orduspor maçı öncesi kadrodan çıkarılan Özer de maçın ardından yapılan iki çalışmada tedavi olup takımdan ayrı çalıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Orduspor maçının ikinci yarısında oyuna girip iyi bir performans ortaya koyan Caner'e yarınki maçta ilk 11'de görev verebilir. Caner'e 11'de şans tanıması durumunda Dia'yı yedeğe çekmesi beklenen  Kocaman'ın, Gaziantepspor muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel, Bekir, Yobo, Bilica, Ziegler, Mehmet Topuz, Selçuk, Cristian, Dia (Caner), Alex, Semih. Kamil Ocak Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Gaziantepspor-Fenerbahçe maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.  Fenerbahçe kafilesi bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

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