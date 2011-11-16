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Spor

FB liderliğini pekiştirmek istiyor İSTANBUL (A.A)

16 Kasım 2011 21:27

-FB liderliğini pekiştirmek istiyor  İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fabio Bilica, Spor Toto Süper Lig'de 19 Kasım Cumartesi günü sahalarında Eskişehirspor ile yapacakları maçı kazanarak, liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi. Bilica, Eskişehir maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, ''Eskişehirspor maçı zor olacak. Bizim olduğu gibi rakibimizin de hedeflerinin olduğunu biliyoruz. Fakat, amacımız evimizde oynayacağımız bu maçı 3 puanla bitirip, liderliğimizi biraz daha pekiştirmek'' dedi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya Sivasspor mağlubiyetiyle girmelerinin kendilerini üzdüğünü anlatan Bilica, ''O maçın bizim için olumlu noktalarından bir tanesi, hocamız bize eksik yönlerimizi belirtti. Biz eksiklerimizi en iyi şekilde düzeltmeye çalıştık. Hocamızın iyi olmasını istediği şeylerle bu maça hazırlandık'' diye konuştu.

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