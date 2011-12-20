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Spor

FB'li taraftarlar Kadıköy'de miting yapacak İSTANBUL (A.A)

20 Aralık 2011 18:10

-FB'li taraftarlar Kadıköy'de miting yapacak İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Fenerbahçeli taraftarların, futbolda şike davasına yönelik süreçte yaşananlarla ilgili olarak 25 Aralık Pazar günü Kadıköy'de miting yapacağı duyuruldu.  İnternetteki ''www.12numara.org'' adresli taraftar sitesinde yapılan duyuruda, Kadıköy Meydanı'nda düzenleneceği açıklanan mitinge bütün taraftarlar davet edildi.  Duyuruda, ''3 Temmuz süreci sonrasında eşi benzeri görülmemiş şekilde kenetlenerek, dosta düşmana birlik beraberlik mesajları veren taraftarlarımız, yaşanan adaletsizliklere, yargısız infazlara ve her maç öncesinde alışkanlık haline getirilerek futbol takımımızın moralini bozmaya yönelik kurgulanan kara propagandalara dur demek için sokağa çıkıyor'' şeklide ifadelere yer verildi.

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