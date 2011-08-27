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Spor

FB'li taraftardan kampanyaya büyük ilgi İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2011 18:52

-FB'li taraftardan kampanyaya büyük ilgi  İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde sıkıntılı günler geçiren, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men kararının ardından ekonomik olarak önemli bir gelir kaybı yaşayan Fenerbahçe'de, taraftarın kulübüne destek olabilmesi amacıyla başlatılan ''1 Milyon Taraftar Kart'' projesine ilginin büyük olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, dün futbol takımı teknik direktörü Aykut Kocaman ve takım kaptanlarından  Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu'nun çağrısının ardından, desteklerini artırdı. Yaşanan süreçte kulübünü yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar, internetin yanı sıra, çağrı merkezi ve Fenerbahçe Kart yetkili satış noktalarından taraftar kart almaya başladı.  Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın içinde oluşturulan stanttan da taraftar kartı satışı yapılacağı açıklandı.  Fenerbahçe Taraftar Kart Sorumlusu Ece Köprek, yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren taraftarların kart almak için stada geldiğini belirterek, ''Bu sabahtan itibaren yoğunluk arttı. Bugünü ölümsüzleştirmek adına, taraftarlarımıza hoş sürpriz yapmak adına stadımızı açtık. 19 numaralı itfaiye kapısından saat 14.00'den itibaren taraftarlarımız stada giriş yaparak, kartlarını alabilirler. Ayrıca sahada hatıra fotoğrafı çektirebilirler. Bu, tarihe geçecek bir proje olacaktır. Şimdiymiş kısmet, keşke daha önce 1 milyonu geçip bugün 5 milyon, 10 milyonu konuşuyor olsaydık'' diye konuştu. Köprek, taraftarın bu ilgisiyle, ilerleyen saatlerde 250-300 bin rakamına ulaşacaklarını düşündüğünü belirtti. 

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