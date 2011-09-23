-FB'li Serkan Kırıntılı ameliyat oldu İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Fenerbahçe'nin kalecilerinden Serkan Kırıntılı, Almanya'da ameliyat oldu. Manisaspor maçı hazırlıkları sırasındaki antrenmanda sol omzu çıkan ve eklem içinde yırtık tespit edilen Serkan'a, Almanya'nın Heidelberg kentindeki bir klinikte Prof. Dr. Habbermeyer tarafından başarılı bir operasyon yapıldığı bildirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Oyuncumuza 'Geçmiş olsun' der, en kısa sürede sağlığına kavuşarak, takımımıza dönmesini temenni ederiz'' denildi.