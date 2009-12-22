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Spor

FB'li Lefter 84'üncü yaşını kutladı

22 Aralık 2009 02:00

Fenerbahçe Kulübü, efsanevi futbolcularından Lefter Küçkandonyadis'in 84. yaşını kutladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 Aralık 1925'de doğan ve 1947-1964 yılları arasında Fenerbahçe formasını giyen Lefter'in, başarılarla dolu kariyerinde 832 gol atarak güç bir rekora imza attığı kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol atan Lefter'in, İstanbul Ligi'nde 1953-54 sezonunda gol kralı olduğu hatırlatılan açıklamada, ''50 kez de milli olma gururunu yaşayan Lefter Küçükandonyadis, ayrıca yurt dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında Türkiye'yi temsil etti. Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz'' ifadesi kullanıldı.

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