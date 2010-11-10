-FB'Lİ FUTBOLCULARDAN YARALI POLİSİ ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu ve Uğur Boral, Taksim'deki terörist saldırıda yaralananlardan polis memuru Halil Keskinbıçak'ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Belözoğlu ve Boral'ın, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren ve aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı olan polis memuru Halil Keskinbıçak'ı ziyaretlerine, oyuncu Tolga Sayışman da eşlik etti. Belözoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis memuru Keskinbıçak'a bütün Türk halkı ve takım arkadaşlarının selamını ilettiklerini kaydetti. Türk polisinin gerçekten özverili olarak çalıştığının bir örneğiyle karşılaştıklarını ifade eden Belözoğlu, şunları söyledi: ''Kendisini ilk gördüğümde çok etkilendim. Benden 7 yaş küçük, gencecik bir arkadaşımız. Kendi canı pahasına hem arkadaşlarını, hem o çevrede olan insanları korumak adına inanılmaz bir müdahalede bulunmuş. Hem kendi arkadaşlarını, hem orada bulunan insanları kurtarmış. Çok etkilendik. Kendisine de söyledim; bir milli maçtan sonra sporcuları kahraman olarak gösteren insanlarımız adına, asıl kahramanları ziyaret ettik. Onlar bizim gözümüzde gerçek kahramanlar. Bizi dağlarda teröristlere karşı, şehir içlerinde olan olaylara karşı koruyan polis ağabeylerimiz bizim gözümüzde gerçek kahramanlar. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir moral ziyaretinde bulunduk. Kendisi 5-6 ay için toparlanıp görevine devam edecekmiş. İçeri biraz hüzünlü girdik ama kendisini iyi görünce biz de morallendik.'' Belözoğlu, kollarında ufak sıyrıklar ve iç organlarıyla ilgili sıkıntıları olan Keskinbıçak'ı, taburcu olduktan sonra tesislerine davet ettiklerini ve bir imzalı forma hediye ettiklerini aktardı. Boral da çok duygulu anlar yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Ülkemizin böyle Halil gibi milliyetçi insanlara, buradaki ağabeylerimiz, kardeşlerimiz gibi insanlara ihtiyacı var. Halil bizi gerçekten çok duygulandırdı, onurlandırdı. Halil gibi gençler bizim her zaman rahat rahat evlerimizde oturmamızı sağlayacak. Onu görünce gerçekten sanki kendi kardeşimmiş gibi hissettim. Halil'den Allah razı olsun. Halil'e çok borcu olan insanlar var. Kendimizi borçlu hissettiğimiz için ziyaret ettik. Halil'in ışıldayan gözlerini görünce, onunla bin kat daha gurur duydum. Çünkü yaptığı işten o kadar memnundu ki, bir kere daha olsa yine yapar herhalde. Öyle bir izlenim verdi bana. Halil, bu ülke vatandaşlarına çok güzel mesaj vermiştir. İnşallah halkımız bu mesajı en iyi şekilde alır.'' Sayışman da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andıkları 10 Kasım'da Keskinbıçak'ı tüm Türkiye halkı için ziyaret ettiğini ve onun gerçek bir kahraman olduğunu söyledi.