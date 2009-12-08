FB'li futbolculara ceza yağdı

Fenerbahçe yönetiminin, her ne kadar Şekip Mosturoğlu ve Aykut Kocaman açıklamasa da takıma şu cezaları verdiği öğrenildi:



Yenilgi ile biten son 3 Süper Lig maçında maçta forma giyen tüm futbolculara 10’ar bin dolardan toplam 30’ar bin dolar ceza kesildi..



Beşiktaş maçında yardımcı hakeme küfür eden Colin Kazım’a maç başı 10’ar bin dolar olmak üzere toplam 40 bin dolar, ayrıca kulübü yanıltıcı beyanı dolayısıyla 20 bin dolar, disiplinsiz davranışları nedeniyle de 30 bin dolar olmak üzere toplam 90 bin dolar ceza verildi. Colin Kazım böylece takıma verilen 30’ar bin dolarlık cezayla birlikte toplam 120 bin dolarla en çok para cezası alan oyuncu oldu..



Yönetim Önder Turacı’ya da disiplinsiz davranışları nedeniyle 20 bin dolar ceza kesti. Turacı ayrıca son 3 maçın ikisinde oynadığı için 10’ar bin dolardan olmak üzere toplam 40 bin dolar cezaya çarptırıldı...



Kazım’la birlikte Kasımpaşa maçının oynandığı sırada bara giden Dos Santos’a takıma kesilen 30’ar bin dolarlık cezanın dışında başka bir ceza tayinine gerek görülmedi. Santos Kasımpaşa karşılaşmasında sakat olduğu için oynamayınca bu ceza otomatikman 20 bin dolara düştü...