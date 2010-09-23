-FB'Lİ EMRE: "GS MAÇINA KADAR HEDEFİMİZ 9 PUAN'' İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları derbi maçı ''Talihsiz bir maçtı'' diye değerlendirdi. Emre, ligde ilk 5 haftada istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayarak, ''Beşiktaş maçı talihsiz bir maçtı. Rakibimizin maçtan sonra ne kadar sevindiğini, bizim de ne kadar üzüldüğümüzü göz önüne alırsak, iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. İlk 60 dakikada verdiğimiz mücadele oldukça önemliydi'' dedi. Kasımpaşa maçının da kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Emre, şöyle devam etti: ''Zorlu bir dönemin ardından Kasımpaşa maçını mutlaka kazanmalıyız. Galatasaray maçına kadar hedefimiz 9 puan. Hocamızla da böyle konuştuk. Kasımpaşa'yı yenecek ve ligi forse edebilecek güçte bir takımız. Önemli olan da bu potansiyeli ortaya çıkarmak. Bu potansiyelin ortaya çıkması için de 2-3 maç arka arkaya kazanmamız gerekiyor. Kasımpaşa maçı bu maçların ilki olacak.'' -''TEDAVİYE İYİ REAKSİYON VERDİM''- Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Emre, Kasımpaşa maçında forma giymek istediğini söyledi. Beşiktaş maçının 3. dakikasında arka adaleye bağlı olan tendon kısmında çok şiddetli bir ağrı hissettiğini ve 45 dakika bu ağrıyla oynadığını ifade eden milli futbolcu, maçın devre arasında teknik direktör Aykut Kocaman ve doktorla görüşüp, gelecekteki maçları riske etmemek adına oyundan çıkmasının daha uygun görüldüğünü anlattı. Emre, Kasımpaşa maçında oynaması için sağlık ekibi ve kendisinin elinden geleni yaptığını vurgulayarak, ''Tedaviye iyi reaksiyon verdim. Düz koşuda ağrılarım yok denecek kadar az. Arka adale, çok sinsi bir adale grubudur. Biraz daha tedbirli çalışmam gerekiyor. Umarım Kasımpaşa karşısında forma giyerim. Bu dönemde en büyük dileğim her futbolcu arkadaşım gibi takımıma dışarıdan değil de oynayarak destek vermek'' diye konuştu.