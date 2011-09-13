-FB iyi başladı İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Orduspor'u 1-0 yenerek, sezona 3 puanla başladı. Geçen sezonun şampiyonu sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Kadıköy'de seyircisinden yoksun çıktığı mücadelede Orduspor karşısında 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, Emre, Gökhan, Serdar, Orhan ve Özer'in sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmadığı maçta 3 puanı hanesine yazdırmasını bildi. Süper Lig'in yeni ekibi Orduspor ise Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgiyle, 2011-2012 sezonuna mağlubiyetle başladı. Fenerbahçe'de, Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun ilk golü Brezilyalı futbolcu Cristian'dan geldi. Cristian, Orduspor maçının 31. dakikasında kaydettiği golle maçta sarı-lacivertli ekibe 1-0'lık üstünlüğü getirirken, Brezilyalı futbolcu takımının sezonun ilk golüne de imzasını atmış oldu. Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçiren Cristian, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 4. golünü kaydetti. Cristian, attığı golden sonra takımının yedek kulübesinin önüne gelerek sevincini burada takım arkadaşlarıyla yaşadı. Cristian, Sezer'den, üzerinde kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtü alarak tribüne doğru gösterdi. Fenerbahçe'de 2011-2012 sezonunun ilk sarı kartını yeni transfer Reto Ziegler gördü. İsviçreli futbolcu, Orduspor mücadelesinde 56. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sarı-lacivertli ekipte sezonun ikinci sarı kartını ise 81. dakikada Bilica gördü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Henri Bienvenu, sarı-lacivertli takımda ilk maçına çıktı. Orduspor maçında yedekler arasında bulunan Kamerunlu futbolcu, karşılaşmanın 64. dakikasında Dia'nın yerine oyuna dahil edilerek, sarı-lacivertli formayı ilk kez bir maçta giydi. Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz yapılan mücadelede, takıma stat dışından destek veren taraftarlar, maç boyunca hiç susmadı. Stadın dışında toplanan taraftarlar, maç boyuncu tezahürat yaparken, sokakta sanki stadın içerisindeymiş gibi coşkulu atmosfer oluşturdu. Orduspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, böylece seyircisiz maçlardaki 7. galibiyetini aldı. Kadıköy'de seyircisinden yoksun 10. maçına çıkan sarı-lacivertli ekip, 7 galibiyet elde ederken, 2 maçta beraberlik ve 1 maçta da yenilgi aldı.