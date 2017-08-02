FBI’ın yeni direktörü bellli oldu

ABD Senatosu, Trump tarafından görevden alınan FBI direktörü Comey'in yerine eski bir federal savcı olan Christopher A. Wray'ı ezici bir çoğunlukla FBI direktörü olarak seçti.

New York Times'da yer alan habere göre, yeni direktör Wray 92'ye karşı 5 karşı oyla seçildi.

Komite oturumunda kimsenin kendisinden sadakat talebinde bulunmadığını belirten Wray, Senatodaki FBI gibi bir kurumun “korkusuz, tarafsız ve siyasi etkilerden uzak” olması gerektiğinin altını çizmişti.

Rhode Island Demokrat Senato Üyesi ve Senato Yargı Komitesi üyesi Senatör Sheldon Whitehouse, "Bürokrasinin kararlı ve bağımsız bir lidere ihtiyacı var" diyerek "Christopher Wray bize o lider olabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Christopher A. Wray'ı kimdir?

Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Christopher Wray, George W. Bush'un başkanlığı döneminde Adalet Bakan yardımcılığı yapmış, daha sonra ise özel sektörde çalışmış bir isim.

Wray, Kongre'de adaylığının onayı için katıldığı oturumlarda Beyaz Saray'la arasına mesafe koyma sözü verdi.

Sadece Anayasa'ya bağlı olacağını ifade eden Wray ayrıca, yasa dışı ya da etik dışı bir şey yapması istendiğinden istifa edeceğini de belirtti.

1997-2001 yılları arasında Georgia Eyaleti'nde başsavcı yardımcısı olan Wray, 2003-2005 yılları arasında Adalet Bakanlığı Yardımcılığı görevini yürüttü.

Wray 2005'ten sonra ise beyaz yaka suçlarına odaklanan bir özel avukat olarak Wray King & Spalding hukuk firmasında çalıştı.

Kongre'de Demokrat üyelerin de desteğini alan Wray ile ilgili kaygıların en başında "terörle mücadele konusunda" deneyimsiz olması geliyor.

Başkan tarafından görevden alınmamaları ya da hayatlarını kaybetmemeleri halinde, FBI Başkanları bu göreve 10 yıllığına atanıyor.

Christopher Wray, 2014 yılında George Washington Köprüsü skandalı sırasında New Jersey Valisi ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Chris Christie'yi temsil etti.

New York ile New Jersey'yi birbirine bağlayan George Washington Köprüsü'nün iki şeridi birkaç günlüğüne trafiğe kapatılmış ve yakınlardaki bir kasabanın trafiği felç olmuştu.

Şerit kapama kararının arkasında Christie'nin bir danışmanının, kasabanın Demokrat Partili belediye başkanını cezalandırma isteği olduğu iddia edilmişti.

Trump, yönetiminde yer almış bazı isimlerin Rusya bağlantıları ile ilgili iddiaları soruşturan James Comey'yi Mayıs ayında görevden almıştı.

Comey, Trump'ın kendisinden eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantılarıyla ilgili soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia etmişti.

FBI Başkanlığı, Comey'nin görevden alındığı Mayıs ayından bu yana boştu.