FBI'ın Steve Jobs dosyası yayımlandı

T24 - ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Apple’ın efsane CEO’su Steve Jobs hakkındaki belgeleri kamuyona açıkladı. 191 sayfadan oluşan raporda, George H.W. Bush yönetiminin, Jobs’a hükümette görev vermeyi planladığı bilgisi yer alıyor.



ABD’nin eski başkanlarından George H.B Bush, 1991 yılında Jobs’ı Başkanlık İhracat Konseyi’nin başına geçirmeyi düşünüyordu. Bunun üzerine FBI, Jobs’ın iş ve özel hayatını mercek altına alan kapsamlı bir soruşturma başlattı.



FBI, Jobs hakkında hazırlanan belgeleri Wall Street Journal’ın Bilgi Özgürlüğü Yasası altında yaptığı talep üzerine yayımladı. FBI belgelerinde, Jobs’ın 5 Ekim 2011’deki ölümünün ardından piyasaya sürülen, Walter Isaacson imzalı biyografisinde yer almayan bilgiler bulunuyor.



Soruşturmada ortaya çıkan ilginç bir detay, Jobs tarafından ihanete uğradığını düşünen kişilerin birçoğunun, FBI’a Jobs’ın düşünülen pozisyon için biçilmiş kaftan olduğunu belirtmeleri.



FBI’ın konuştuğu kişiler arasında ilk sıra Apple Computer ve Jobs’ın 1985 yılında kurduğu NeXT şirketinin çalışanlarına ait. Ayrıca, Jobs’ın ilk çocuğu Lisa’nın annesi Chrisann Brennan da görüşüne başvurulan insanlar arasında yer almış. FBI, şirket çalışanları ve Brennan’la yetinmeyerek Jobs’ın 29 komşusu ve arkadaşlarıyla onun karakteri, nüfuzu ve sadakati hakkında görüş alışverişinde bulunmuş.

Nefret edenler bile destekledi



FBI belgeleri, Jobs’ın hayatı ve meslektaşları tarafından nasıl kabul edildiği konusunda Isaacson’un en çok satanlar arasına giren kitabından genel olarak farklı bilgiler sunmuyor. Belgelerin sunduğu ilginç bir detay, kendisini sevmeyen insanların bile FBI’na düşünülen pozisyon için Jobs’ı önermesi.



FBI’ın konuştuğu kişilerin birçoğu Jobs’ın çok yüksek bir motivasyona sahip, zorlu bir rakip olduğunu ve işini mükemmel kılmak için uğraştığını belirtmiş.



Aynı zamanda, Jobs’ın olumsuz yönlerine de değinerek onun şahsi amaçlarına ulaşmak için “gerçekliği bozduğunu”, ayrıca, “daha geniş bir vizyonun zorunluluğu olarak kabul ettiği sürece, arkadaşlarını bir otobüsün altına fırlatmaya hazır olduğuna” değinmişler.

“Politik bir görev ona uyar"



FBI belgelerinde, Jobs’ın çevresindeki kişilerden biriyle yapılan görüşmeden bazı notlar şöyle: “Her ne kadar Jobs’ı arkadaşı olarak görmese de, sahip olduğu yeteneklerinin üst düzey politik bir göreve uygun olacağını belirtti... Dürüstlük ve doğruluğun, bahsedilen görev için gerekli olmadığını ifade etti... Jobs’ın hükümette güven ve inancı temsil eden bir pozisyon alması gerektiğini savundu.”



Bir kadın ise Jobs’ı narsist ve sığ düşünen biri olmakla eleştirmiş: “Jobs işinde kazandığı büyük başarıdan dolayı öyle bir güce ulaştı ki, bazı zamanlarda dürüstlüğünü ve doğruluğunu kaybetmeye, bu nedenle de gerçekleri göz ardı etmeye başladı.” Aynı kişi, bu görüşlerine rağmen Jobs’ın çok zeki ve işinin ehli biri olduğunu ve düşünülen göreve yakışacağını belirtmiş.

Uyuşturucu madde kullanımı



FBI, meslektaşları ve yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde, Jobs’ın geçmişte uyuşturucu madde kullanımı, gençliğinde ırkçı veya kültürel gruplarla bağlantısı olup olmadığı ve komünist ülkelerde yaşayan yakınları bulunup bulunmadığını sormuş. Arkadaşları Jobs’ın uyuturucu maddeleri bıraktığını, söz konusu gruplarla hiçbir zaman bağlantı kurmadığı bilgisini vermiş.



FBI’ın aydınlatmaya çalıştığı diğer konular ise Jobs’ın parasını nasıl harcağıdını ve dini inançları olmuş.



Kapsamlı soruşturmaya rağmen Jobs 1990’larda Bush yönetiminin düşündüğü göreve getirilmedi. Tersine, 1997’de Apple’a geri dönerek Steve Wozniak ile kurduğu şirketi iflasın eşiğinden çekip aldı.



Analistler, FBI belgelerinde, Jobs'ın karmaşık ve başarılı bir insan olarak kabul edilen ve kendisini sevmeyen insanları bile etkilemeyi başaran bir insan olarak ifade edildiğini belirtti.