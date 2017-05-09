T24 LogoT24 Logo
Dünya

FBI'ın iPhone'un şifresini kırmak için harcadığı para belli oldu

Aralık 2015'te ABD'nin San Bernardino kentinde terör saldırısı düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'un şifresinin kırılmasının FBI'a bedeli belli oldu

09 Mayıs 2017 22:22

Aralık 2015'te ABD'nin San Bernardino kentinde terör saldırısı düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'un şifresinin kırılmasının FBI'a bedeli belli oldu.

NTV'nin haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Aralık 2015'te ABD'nin San Bernardino kentinde terör saldırısı düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'un şifresinin kırılması için Apple'a karşı başlattığı hukuk savaşından sonuç alamayınca telefonun şifresini başka bir yol ile kırdığını açıklamıştı.

FBI söz konusu iPhone 5C model telefonun şifresinin nasıl kırıldığı konusunda açıklama yapmaktan kaçınıyor ancak bu işlem için ne kadar harcandığı sonunda belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Apple'dan destek alamayan FBI bu süreçte 900 bin dolar harcadı.

FBI'ı denetleyen senatör Dianne Feinstein, geçtiğimiz günlerde ABD basınında yer alan bu iddiayı resmi ağızdan doğruladı.

ETİKETLER

IphoneFBIpara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24