FBI'ın iPhone'un şifresini kırmak için harcadığı para belli oldu

Aralık 2015'te ABD'nin San Bernardino kentinde terör saldırısı düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'un şifresinin kırılmasının FBI'a bedeli belli oldu.

NTV'nin haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Aralık 2015'te ABD'nin San Bernardino kentinde terör saldırısı düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'un şifresinin kırılması için Apple'a karşı başlattığı hukuk savaşından sonuç alamayınca telefonun şifresini başka bir yol ile kırdığını açıklamıştı.

FBI söz konusu iPhone 5C model telefonun şifresinin nasıl kırıldığı konusunda açıklama yapmaktan kaçınıyor ancak bu işlem için ne kadar harcandığı sonunda belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Apple'dan destek alamayan FBI bu süreçte 900 bin dolar harcadı.

FBI'ı denetleyen senatör Dianne Feinstein, geçtiğimiz günlerde ABD basınında yer alan bu iddiayı resmi ağızdan doğruladı.