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Dünya

FBI'IN HOŞGÖRÜ VERİLERİ WASHINGTON (A.A)

23 Kasım 2010 11:25

-FBI'IN HOŞGÖRÜ VERİLERİ WASHINGTON (A.A) - 23.11.2010 - ABD'de, ırk, din ve cinsel kimlikle ilgili geçen yıl 8 bin 300 saldırı düzenlendiği bildirildi.  ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yayımlanan verilere göre, bu saldırıların 4 bini ırkçı, 1,600'ü ise dini nedenlerle işlenmiş. Kurbanların arasında siyahlar ve Yahudilerin başta geldiği belirtiliyor.  Yine FBI verilerine göre geçen yıl aynı nedenlerle işlenen suçların oranının ise 9 bin 700 olduğu belirtildi.  FBI'a göre, siyahlar, Yahudi ve diğer ırklara mensup kişilerden sonra ırkçı veya dini nedenlerden saldırıya uğrayanlar ise, listenin çok altında yer alan yüzde 8'lik bir oranla Müslümanlar. Verilere göre, ırkçı veya dini sebepli saldırıların dörtte üçü siyahlara karşı ve aynı oranda da Yahudilere karşı işleniyor. FBI'in verileri, bu saldırıları işleyenlerin üçte ikisinin Beyazlar olduğunu gösteriyor.

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