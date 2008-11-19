FBI’ın aradığı hacker Ankara’da yakalandı

Türkiye’nin iki numaralı bilgisayar korsanı olduğu söylenen FBI’ın aradığı "Kier" lakaplı Mert Ortaç Bahama Adaları’na gitmek üzereyken Ankara’da yakalandı



FBI ve Avrupa'daki birçok polis teşkilatının on yıldır aradığı "ChaO" lakaplı Türk hacker Çağatay Evyapan'a yardım ettiği iddia edilen ve aynı soruşturma dosyasından aranması bulunan "Kier" lakaplı hacker Mert Ortaç, Ankara'da Bahama Adaları'na gitmek isterken yakaladı. Ortaç, bir internet sitesine verdiği röportajda Chao'yu Ergenekon örgütüne yardım etmekle suçlamış, Evyapan ise iddiaları yalanlamıştı. Mert Ortaç internette bulunan çıplak fotoğraflarını da Çağatay Evyapan'ın çektiğini iddia etmişti.



Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü, en ünlü hacker Chao ile aynı dosyadan aranan "Kier" lakaplı Mert Ortaç'ı yakaladı. Ortaç'ın, geçtiğimiz Ağustos ayında yakalanan elebaşılığını "Chao" lakaplı Çağatay Evyapan'ın yaptığı çeteye yardım ettiği ve birçok kişinin hesap bilgilerini virüslü dosyalarla ele geçirdiği iddia ediliyor. Bilişim dedektifleri, Ağustos ayında internet üzerinden gönderdikleri virüslü dosyalarla ve ATM'lere yerleştirilen Papağan cihazıyla binlerce kişinin hesaplarını boşaltan şebekeye operasyon yaptı. Yapılan operasyonda FBI ve Avrupa'da birçok polis teşkilatının aradığı Çağatay Evyapan ile 6 adamı yakalandı. Ancak aynı soruşturma kapsamında aranan Kier lakaplı Mert Ortaç ise kaçtı.



BAHAMA ADALARINA KAÇACAKTI



Bilişim dedektifleri yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Mert Ortaç'ın izine Ankara'da rastladı. Polis tarafından arandığını öğrenen Ortaç, yurtdışına kaçmak için sahte kimlikle pasaport başvurusunda bulundu. S.O. sahte kimliğiyle Ankara'da pasaport başvurusunda bulunan Mert Ortaç, Bahama Adaları'na Cumartesi gününe bilet aldı. Polisin adım adım izlediği Ortaç, önceki gün Ankara'da kaldığı bir otelde gözaltına alındı. Bilişim dedektifleri tarafından sorgulanan Mert Ortaç Kadıköy Adliyesi'ne sevk edildi. Mert Ortaç'ın 2008 Ocak ayında yapılan ve "Criptos Sadun" lakabıyla tanınan Sadun Özkaya'ya yönelik soruşturmadan da arandığı belirlendi.



CHAO'YU ERGENEKONCULUKLA SUÇLADI



"Kier" nikli hacker Mert Ortaç, bir internet sitesine verdiği röportajda "ChaO" nikli hacker Çağatay Evyapan'ın Ergenekon örgütünce kullanıldığını iddia etmişti. Bu bilgiden sonra Kier'in "ChaO" tarafından kaçırılarak sorgulandığı iddia edildi. ChaO ise aynı siteye mail yollayarak, kendisinin Ergenekon yapılanmasıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Türkiye'deki yasal ya da yasadışı bir organizasyona çalışmadığını söyledi.



İNTERNETTE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI CHAO YAYDI



Mert Ortaç, bir siteye verdiği bilgide kendisini Chao'nun kaçırdığını ve çıplak fotoğraflarını çekerek yaydığını iddia etti.







