FBI'ın aradığı 8 Türk

T24- ABD güvenlik birimlerinin ülkede işledikleri suçlar nedeniyle kırmızı bülten çıkarttığı “en çok arananlar” listesinde 8 Türk’ün isminin yeraldığı ortaya çıktı. Halen firardaki zanlıların cinayetten dolandırıcılığa, insan kaçakçılığından cinsel suçlara kadar çok sayıda suça karıştığı bildirildi.







Kırmızı bültenleri var





Milliyet'in haberine göre, başta FBI olmak üzere ABD yerel güvenlik birimleri, ülkenin değişik bölgelerinde değişik suçları işleyen zanlılara yönelik başlattığı takip çalışmaları kapsamında 8 Türk’ü de arıyor. ABD’li güvenlik birimlerinin Interpol’ün kırmızı bülteniyle aradığı isimlerin, dolandırıcılık, cinayet, silahlı gasp, cinsel suçlar, çocuk kaçırma, kalpazanlık, hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı gibi çok sayıda suça karıştığı bildirildi. Aranan Türklerin büyük bölümünün 2000 yılından sonra suça karışmış olması dikkati çekti. Haklarında Interpol’ün kırmızı bülteni çıkartılan Türk vatandaşları arasında bir de çifte vatandaş yeraldı. Aynı zamanda Ahmet Şehsuvar adıyla Türk vatandaşı olan ABD’li Alvin Scott’un eski eşi ve sevgilisini silahla öldürmek suçundan arandığı kayıtlarda yeraldı.





İşte aranan Türkler





ABD’nin değişik eyaletlerindeki yerel mahkemelerce aranan kırmızı bültenli Türklerin kimlikleri şöyle:

METİN ATILAN: 51 yaşında. Adanalı işadamı olan Atılan, Irak’ta operasyon sonrası yeniden yapılanma sürecinde rüşvet karşılığında büyük ihaleler aldığı iddiasıyla FBI tarafından yakalandı. Las Vegas’da ev hapsinde tutulan Atılan, kolundaki elektronik kelepçeyi kesip kayıplara karıştı. FBI’nın Las Vegas bürosunca dolandırıcılık ve firar suçlarından aranıyor.





ÜMİT KAĞAN OCAK: 39 yaşında. İngilizce biliyor. Kahveringi saçlı ve fındık rengi gözlü. Yasadışı uyuşturucu trafiği içinde yeraldığı iddiasıyla Utah eyaletinin Salt Lake City kentindeki yerel güvenlik birimlerince kırmızı bültenle aranıyor.





AHMET ESAT BULKAT: 54 yaşında İstanbul doğumlu. İngilizce ve İtalyanca biliyor. Futbol fanatiği, balık avı meraklısı. Zaman zaman bıyık bırakıyor. Sosyal olmayı ve kumar oynamayı sever. Çocuklara karşı suçlar, çocuk kaçırma ve sahtecilik suçlarından Georgia eyaletindeki bölge mahkemesince aranıyor.





ALVİN SCOTT: 60 yaşında. Türkiye doğumlu ve hem Türk, hem de ABD vatandaşı. Ahmet Şehsuvar adını da kullanıyor. Kahverengi gözlü. Boşandığı eşi ile eşinin sevgilisini tabanca ile öldürmek suçundan 2001’den buyana Atlanta’daki FBI bürosunca kırmızı bültenle aranıyor. FBI’nın tespitlerine göre, kılıktan kılığa giriyor. ABD güvenlik birimlerince “binbir surat” olarak tanımlanıyor.





ALPASLAN DURGUT: 32 yaşında. İstanbul doğumlu ve İngilizce biliyor. Mavi gözlü ve siyah saçlı. Firar, hırsızlık ve cana karşı saldırı suçlarından New York’un Suffolk bölge mahkemesince kırmızı bültenle aranıyor.





BURÇİN TEMEL: 26 yaşında. Türkiye doğumlu, İngilizce biliyor. New York’un Lng Island bölgesindeki bir silahlı soygun nedeniyle aranıyor. Kahverengi gözlü ve siyah saçlı. New York - Suffolk yerel mahkemesinin verdiği yakalama kararı gereğince kırmızı bültenle tüm dünyada aranıyor.





GÜRKAN AL GÜRHAN: 41 yaşında. Ankara doğumlu. Aynı zamanda ABD vatandaşı. Kahverengi gözlü ve saçlı. Silahlı saldırı ve mülke karşı bombalı saldırı ile uyuşturucu bağlantılı suçlardan dolayı Şikago’daki FBI bürosu tarafından aranıyor.





MURAD HANİF: 27 yaşında. Türkiye doğumlu. Arapça ve İngilizce biliyor. Kahverengi gözlü ve siyah saçlı. 2009’da karıştığı cinsel saldırı ve eylem suçundan dolayı Pennsylvania eyaletindeki yerel mahkeme hakimliğince kırmızı bültenle aranıyor.