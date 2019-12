-FBI'IN ANONYMOUS BASKININDA 14 GÖZALTI NEW YORK (A.A) - 19.07.2011 - ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), New York kentinde, bilgisayar korsanları grubu Anonymous'un üyelerinin kullandığından kuşkulanılan evlere baskın düzenlediği soruşturmanın diğer eyaletleri de kapsadığı, en az 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, gruba karşı geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmış durumda. Gözaltıların Kaliforniya, Florida ve New Jersey'de yapıldığı, New York'ta baskın düzenlenen nokta sayısının 6 olduğu kaydedildi.