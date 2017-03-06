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Dünya
Deutsche Welle

FBI'dan Trump'a yalanlama

FBI Direktörü Vomey ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası sırasında selefi Obama tarafından dinletildiği iddiasının kanıtlanamadığını söyledi.

06 Mart 2017 14:34

Amerikan medyasındaki haberlere göre Federal Soruşturma Teşkilatı (FBI) Direktörü James Comey ABD Başkanı Donald Trump'ın selefi Barack Obama tarafından dinletildiği iddiasının temelsiz olduğu görüşünde. ‘New York Times' gazetesi federal polis teşkilatının üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberde, Comey'in Trump tarafından ortaya atılan iddianın geri çevrilmesi için Adalet Bakanlığına başvurduğu belirtildi. Haberde, James Comey'in ‘suçlamaya kanıt gösterilmediği, ancak iddianın ‘yasaların FBI tarafından çiğnendiği izlenimine yol açtığı' gerekçesiyle bakanlıktan bu yolda bir açıklama yapılmasını istediğine yer verildi. ABD Adalet Bakanlığı henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Trump cumartesi günü Twitter hesabı üzerinden, ‘Obama'nın seçim kampanyası sırasında telefonlarının dinlenmesi için direktif verdiği' mesajını paylaşmış, ancak herhangi bir delil göstermemişti. ABD'de özel telefonların dinlenebilmesi için Adalet Bakanlığı'nın yapacağı başvuruya mahkeme tarafından izin verilmesi gerekiyor

Trump'ın suçlaması Barack Obama ve eski FBI görevlileri tarafından geri çevrildi. Eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper bir televizyona yaptığı açıklamada Trump'un seçim kampanyasının ya da özel telefonlarının dinlenmesi için direktif verilmediğini söyledi. Eski dış istihbarat servisi CIA direktörü Leon Panetta Trump'un dikkatleri Rusya ilişkileriyle ilgili suçlamalardan saptırmak amacıyla böyle bir suçlamada bulunduğunu söyledi.

Donald Trump'un Obama tarafından dinletildiği kanısına nasıl vardığı açıklık kazanmadı. Trump'ın isteği üzerine Kongre komisyonu suçlamalarla ilgili inceleme yapacak. Komisyon Başkanı Devin Nunes ‘muhtemel Rusya bağlantıları' ile ‘seçim kampanyası ekibi ya da herhangi bir siyasi partinin destekçilerinin dinletildiği iddialarının' birlikte soruşturulacağını söyledi. Donald Trump Twitter mesajında yakın çevresindekilerin Rusya'nın ABD büyükelçiliği ile temasta bulundukları iddiasına da değindi. Trump'un Adalet bakanı Jeff Sessions başkanlık seçim kampanyası sırasında Kremlin temsilcileriyle irtibat kurduğunu gizlediği için baskı altına girmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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