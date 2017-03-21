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Dünya

FBI'dan Trump'a 'Rusya' soruşturması

FBI, Rus hükümetinin 2016 seçimlerine müdahale etme çabalarına ilişkin soruşturmanın varlığını kabul etti

21 Mart 2017 02:30

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James B. Comey, başkan Donald Trump ile Rusya arasında var olduğu ileri sürülen ilişkinin soruşturulduğunu ilk kez resmi olarak duyurdu.

FBI Direktörü Direktörü James B. Comey, istihbarat duruşmasındaki açıklamasında, Rus hükümetinin 2016 seçimlerine müdahale etme çabalarına ilişkin soruşturmanın varlığını kabul etti ve Trump kampanyası ortakları ile Rus hükümeti arasında var olduğu iddia edilen soruşturmanın da dosyada olduğunu söyledi.

Comey, soruşturmada, kampanya ve Kremlin arasında herhangi bir koordinasyon olup olmadığını ve herhangi bir suç işlenip işlenmediğini araştırıldığını söyledi.

Soruşturmanın beklenmedik bir şekilde yapılmasına yönelik James B. Comey, "Ancak olağan dışı koşullar altında, kamunun çıkarına olduğu yerde bunu yapmak uygun olabilir" dedi.

 

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