-FBI'DAN RUSYA'YA YOLSUZLUKLA MÜCADELE YARDIMI MOSKOVA (A.A) - 03.12.2010 - Rusya'dan üst düzey bir polis heyetinin yolsuzlukla mücadelede Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) desteğini almak için bu hafta içinde ABD'yi ziyaret ettiği bildirildi. Rus İtar-Tass ajansı, heyetten adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin, Rus vatandaşlarının yasadışı yollardan sağladıkları gelirle yurtdışında edindikleri mülkler konusunda FBI'ın yardımını istediklerini söylediğini duyurdu. Yetkili, FBI'ın ABD'deki bu tip mülklerin açığa çıkarılması, el konulması ve bunların Rusya'ya iadesi konusunda yardımcı olma sözü verdiğini belirterek, "Çeşitli suçlara bulaşan bir kişinin Seattle'da çok büyük mal varlığı var. Bu, yüz milyonlarca dolarlık mal varlığı" dedi. Önceliklerinin suç işleyerek elde edilen bu mal varlığının Rusya'ya iadesi olduğunu vurgulayan yetkili, "Eğer bunu başarabilirsek, bu süreç Avrupa ülkelerinde de çok rahat işlemeye başlayacak. Bizdeki bilgilere göre, yolsuzlukla elde edilen paraların çok büyük bölümü Avrupa ve ABD'de gayrimenkul ile ticari kuruluşlara yatırılmakta" diye konuştu. ABD'nin Rusya'daki yolsuzlukla mücadeleyi yeni bir seviyeye çıkaracak kendine has birkaç yöntemi olduğunu kaydeden yetkili, FBI'ın Rusya'da suç işleyerek elde edilen servetin ABD'deki gayrimenkullere yatırılması ve Rusya'daki yetkililere rüşvet teklif eden Amerikalılar konusuna ilgi gösterdiğini söyledi. Yetkili, Rus güvenlik güçlerinin son 10 ayda 39 bin yolsuzluk vakasını açığa çıkardığını ve yolsuzlukla mücadelede elde ettikleri sonucun FBI'yı etkilediğini kaydetti.