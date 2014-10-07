FBI'dan IŞİD açıklaması

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, "Bir Amerikan vatandaşı, pasaportları iptal edilmediği müddetçe ülkeye geri gelme hakkına sahip. Bu nedenle IŞİD'le savaşan Amerikan pasaportuna sahip biri geri dönmek isterse onları çok dikkatli bir şekilde izleyeceğiz" dedi.

CBS televizyonunda yayımlanan 60 Minutes programına katılan Comey, bir soru üzerine Suriye'de aşırılık yanlısı grupların yanında savaşan Amerikalıları bildikleri kaydetti. Bu Amerikan vatandaşlarının sayısını "yaklaşık bir düzine" olarak açıklayan Comey, bu kişilerin kimliklerini bildiklerini, onların ABD'ye dönmeleri halinde ise izlerini takip etmek için tüm güçlerini kullanacaklarını ifade etti.

Amerikan vatandaşlarının ABD'ye özgürce girip çıkma hakları bulunduğunu hatırlatan Comey,"Sonuçta bir Amerikan vatandaşı, pasaportları iptal edilmediği müddetçe ülkeye geri gelme hakkına sahip. Bu nedenle, IŞİD'le savaşan Amerikan pasaportuna sahip biri geri dönmek isterse, onları çok dikkatli bir şekilde izleyeceğiz" dedi.

Comey, Suriye'deki terörist grupları, özellikle IŞİD ve El-Nusra Cephesi'ni, "El-Kaide'nin değişimi"olarak tanımladı. Geçen ay Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin hava saldırılarına hedef olan Horasan grubunun da ABD'ye "ciddi" zarar vermek isteyen terörist organizasyonu olarak nitelendiren Comey,"Horasan, ABD'ye veya müttefiklerimize saldırmak için çabalıyordu ve çok yakında bunu gerçekleştirmek için hala çabalıyor olabilir. Burada oturarak, size onların planlarının şu andan itibaren yarın mı veya üç hafta sonra mı veya üç ay sonra mı olduğunu söyleyemem. Onları çok ciddi insanlar olduğunu, yok etme peşinde koştuklarını biliyoruz. Bu nedenle saldırı sanki yarın gelecekmiş gibi hareket etmek zorundayız" ifadesini kullandı.