FBI'dan en çok arananlar listesine 2 yeni isim

T24 - ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül saldırılarının ardından oluşturduğu "en çok arananlar" listesine, 2000'de USS Cole gemisi ile 1982'de Pan Am uçağının bombalanması eylemlerine katılan 2 kişiyi daha ekledi.



FBI'dan yapılan açıklamada, USS Cole gemisinin Yemen'de bombalanmasıyla ilgili olarak Fahd Muhammed Ahmed El Kuso'nun listeye eklendiği, bu kişinin 35 yaşlarında ve Yemen'de saklanıyor olabileceği belirtildi.



Yemen'in Aden limanında 2000 yılında Amerikan donanmasına ait USS Cole savaş gemisine düzenlenen saldırıda 17 Amerikalı ölmüştü.



FBI, ayrıca 1982 Pan Am yolcu uçağının bombalanmasıyla ilgili olarak da Hüseyin Muhammed El Ameri adlı kişiyi arananlar listesine aldı. Bir kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak 3 zanlı suçlanmıştı.



Son iki kişinin eklenmesiyle birlikte FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alan kişi sayısı 24'e yükselmiş oldu.



Öte yandan, USS Cole saldırısıyla ilgili olarak sorgulanmak üzere Abdullah El Rimi de, federal yetkililerin sorgulanmak üzere aradığı bir başka listeye eklendi.

