FBI’da seks skandalı patlak verdi!

T24 - Amerikan basınının ortaya çıkardığı dosyalara göre son 3 yılda en az bin FBI ajanı, şantaj, seks ve görevi kötüye kullanma içerikli olaya karışmış...



FBI’ın (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu), ortalığa saçılan ‘seks dosyaları’nın şokunu yaşıyor.



CNN’in açıkladığı bir dosyaya göre, FBI ajanları şantaj, seks ve görevi kötüye kullanma içerikli birçok skandala bulaşmış. Son üç yılda en az 1000 FBI ajanının bu gibi suçlar işlediği söylenirken, örnek verilen geçmiş suçların bazıları şöyle: Gazeteci sevgilisiyle gizli bir bilgiyi paylaşan bir ajan, daha sonra genç kadının konuşmasından korkup onu seks kasedini yayımlamakla tehdit etmiş. Bir başka ajan ofisinde porno film izleyip mastürbasyon yaparken yakalanmış. Bir diğer ajan bir soruşturmanın kaynağı olan biriyle 7 aydır ilişki yaşadığı için 40 gün görevinden uzaklaştırılmış, bir başka ajan ise sadece ‘çekici’ bulduğu için bazı ünlülerin hayatlarına ilişkin özel bilgileri FBI’a ait arşivlerden çalmış. Bir başkası da bir striptiz kulübünde sarhoşken resmi bir soruşturma yaptığını söyleyerek görevini kötüye kullandıktan sonra 30 gün işten uzaklaştırılmış. FBI’ın kurumun çalışanlardan sorumlu bürosuna her yıl en az 500 ajan hakkında şikâyet geldiği ve bu ajanlardan ortalama 30’unun kovulduğu belirtiliyor. FBI’da çalışan 34 bin 300 kişinin 13 bin 700’ü ajan olarak görev yapıyor.





