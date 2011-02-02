T24 LogoT24 Logo
Dünya

FBI’da seks skandalı patlak verdi!

FBI’ın (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu), ortalığa saçılan ‘seks dosyaları’nın şokunu yaşıyor.

02 Şubat 2011 02:00

T24 - Amerikan basınının ortaya çıkardığı dosyalara göre son 3 yılda en az bin FBI ajanı, şantaj, seks ve görevi kötüye kullanma içerikli olaya karışmış...

FBI’ın (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu), ortalığa saçılan ‘seks dosyaları’nın şokunu yaşıyor. 

CNN’in açıkladığı bir dosyaya göre, FBI ajanları şantaj, seks ve görevi kötüye kullanma içerikli birçok skandala bulaşmış. Son üç yılda en az 1000 FBI ajanının bu gibi suçlar işlediği söylenirken, örnek verilen geçmiş suçların bazıları şöyle:  Gazeteci sevgilisiyle gizli bir bilgiyi paylaşan bir ajan, daha sonra genç kadının konuşmasından korkup onu seks kasedini yayımlamakla tehdit etmiş.  Bir başka ajan ofisinde porno film izleyip mastürbasyon yaparken yakalanmış. Bir diğer ajan bir soruşturmanın kaynağı olan biriyle 7 aydır ilişki yaşadığı için 40 gün görevinden uzaklaştırılmış, bir başka ajan ise sadece ‘çekici’ bulduğu için bazı ünlülerin hayatlarına ilişkin özel bilgileri FBI’a ait arşivlerden çalmış. Bir başkası da bir striptiz kulübünde sarhoşken resmi bir soruşturma yaptığını söyleyerek görevini kötüye kullandıktan sonra 30 gün işten uzaklaştırılmış. FBI’ın kurumun çalışanlardan sorumlu bürosuna her yıl en az 500 ajan hakkında şikâyet geldiği ve bu ajanlardan ortalama 30’unun kovulduğu belirtiliyor. FBI’da çalışan 34 bin 300 kişinin 13 bin 700’ü ajan olarak görev yapıyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24