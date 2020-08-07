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Dünya

FBI, Youtuber Jake Paul'un evine baskın düzenledi

Henüz Paul'a yönelik bir tutuklama emri olmadığı belirtildi

07 Ağustos 2020 09:17

20 milyondan fazla abonesi bulunan ünlü YouTuber Jake Paul'un evine FBI'a bağlı Swat ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Jake Paul'un evinde arama sonrası birden fazla silah tespit edildi.

Youtube'da en çok abonesi bulunan isimlerden biri olan Jake Paul'un ABD'nin Los Angeles kentindeki evine FBI tarafından bir baskın düzenlendi. Federal bir arama emri ile evde olmadığı sırada Paul'un evine giren ekipler, evin için birden fazla silah buldu. 

Yetkililer baskının sebebini açıklamazken soruşturmanın sürdüğünü söyledi ancak henüz Paul'a yönelik bir tutuklama emri olmadığını belirtti. 

23 yaşındaki Paul'a yönelik Arizona'da yağmacılık yapmak ve geçen günlerde bir parti düzenleyerek Covid-19 kamu sağlığı tedbirlerini bozmaktan çeşitli suçlamalar bulunuyor. 

 

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