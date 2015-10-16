FBI ve Interpol'ün aradığı Salih Acarbulut, Isparta'da yoğun bakımdan çıktı!

ABD'de 5 yıldır FBI ve Interpol tarafından 'kara para aklamak' ve 'dolandırıcılık' suçundan aranan 64 yaşındaki Salih Acarbulut, Isparta'da tedavi gördüğü özel hastanede doktorun durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Acarbulut, polis gözetiminde tutuluyor.

DHA’da yer alan habere göre, ABD'de yaşadığı dönemde çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen ve 12 milyon dolarlık vurgun nedeniyle 5 yıldır Interpol ile FBI tarafından aranan Salih Acarbulut, yaşadığı Burdur'un Bucak İlçesi'nde rahatsızlandı. Evinde yapılan ilk tedavisinin ardından 112 acil servisi ekipleri tarafından Isparta'daki özel bir hastaneye getirilen Acarbulut'a solunum yetmezliği ve bilinç bulanıklığı tanısı konuldu. Hayati tehlikesi bulunan Acarbulut, yoğun bakıma alındı.

Doktor fark etti

Salih Acarbulut'un arandığına dair görüntü ve fotoğrafları daha önce basın yayın organlarında gören hastanenin başhekimi Dr. Kumru Aygün, yoğun bakımdaki hastanın aranan kişiye benziyor olmasından şüphelenerek kimlik bilgilerini inceledi. Aranan kişiyle kimlik bilgilerinin bire bir tutuyor olması üzerine de durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada, hastanede yatan kişinin ABD'de kendisini 'dövizci' olarak tanıtıp 100 kişiden 12 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen Salih Acarbulut olduğunu tespit etti. Acarbulut'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi polis nezaretinde sürdürülüyor.

Interpol Daire Başkanlığı’na bildirildi

ABD tarafından 19 ayrı suçtan 5 yıldır aranan Salih Acarbulut'un Isparta'da özel bir hastanede bulunduğuyla ilgili bilgi Interpol Daire Başkanlığı'na bildirildi. Isparta Emniyet Müdürü Halil Altan, "Bundan sonraki süreç arayan ülkenin talebi doğrultusunda işleyecektir. Çünkü şüphelinin suç işleme yeri ABD" diye konuştu