T24 LogoT24 Logo
Gündem

FBI ve Interpol'ün aradığı Salih Acarbulut, Isparta'da yoğun bakımdan çıktı!

Salih Acarbulut, 'kara para aklamak' ve 'dolandırıcılık' suçlamasıyla aranıyordu

16 Ekim 2015 21:13

ABD'de 5 yıldır FBI ve Interpol tarafından 'kara para aklamak' ve 'dolandırıcılık' suçundan aranan 64 yaşındaki Salih Acarbulut, Isparta'da tedavi gördüğü özel hastanede doktorun durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Acarbulut, polis gözetiminde tutuluyor.

DHA’da yer alan habere göre, ABD'de yaşadığı dönemde çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen ve 12 milyon dolarlık vurgun nedeniyle 5 yıldır Interpol ile FBI tarafından aranan Salih Acarbulut, yaşadığı Burdur'un Bucak İlçesi'nde rahatsızlandı. Evinde yapılan ilk tedavisinin ardından 112 acil servisi ekipleri tarafından Isparta'daki özel bir hastaneye getirilen Acarbulut'a solunum yetmezliği ve bilinç bulanıklığı tanısı konuldu. Hayati tehlikesi bulunan Acarbulut, yoğun bakıma alındı. 

 

Doktor fark etti

 

Salih Acarbulut'un arandığına dair görüntü ve fotoğrafları daha önce basın yayın organlarında gören hastanenin başhekimi Dr. Kumru Aygün, yoğun bakımdaki hastanın aranan kişiye benziyor olmasından şüphelenerek kimlik bilgilerini inceledi. Aranan kişiyle kimlik bilgilerinin bire bir tutuyor olması üzerine de durumu polise bildirdi.  

Polis ekipleri yaptığı araştırmada, hastanede yatan kişinin ABD'de kendisini 'dövizci' olarak tanıtıp 100 kişiden 12 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen Salih Acarbulut olduğunu tespit etti. Acarbulut'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi polis nezaretinde sürdürülüyor.

 

Interpol Daire Başkanlığı’na bildirildi

 

ABD tarafından 19 ayrı suçtan 5 yıldır aranan Salih Acarbulut'un Isparta'da özel bir hastanede bulunduğuyla ilgili bilgi Interpol Daire Başkanlığı'na bildirildi. Isparta Emniyet Müdürü Halil Altan, "Bundan sonraki süreç arayan ülkenin talebi doğrultusunda işleyecektir. Çünkü şüphelinin suç işleme yeri ABD" diye konuştu

ETİKETLER

FBIgöçmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24