-FBI UYARDI WASHINGTON (A.A) - 03.05.2011 - Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD İç Güvenlik Bakanlığının, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ABD içindeki aşırılık yanlılarının yakın vadede saldırı düzenleme çabasına yeltenmesine neden olabileceği yönünde ülke genelindeki güvenlik birimlerini uyardığı bildirildi. Amerikan haber ajansı The Associated Press'in ele geçirdiği, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı tarafından ortak yayımlanan istihbarat bülteninde, çekirdek El Kaide grubunun yakın gelecekte ABD'ye karşı saldırılar düzenlemesi olasılığının düşük olduğu ancak dünya genelindeki yan örgütlerinin Bin Ladin'in ölümünü saldırı planlarını hızlandırmak için gerekçe olarak kullanabileceği belirtildi. Ortak bültene göre, istihbarat camiası, elinde ileri düzeyde bir terör saldırısı planına dair bilgi olmamasına karşın, Amerikan kentlerinin, havacılık ve toplu ulaşımın ve ABD hükümet binalarının teröristler için cazip hedefler olmayı sürdüreceğine inanıyor. -"PAKİSTAN İLE ORTAK OPERASYON DEĞİLDİ" Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, Pakistan'ın, topraklarındaki militanlara karşı harekete geçmediği yönündeki görüşleri reddetti. İslamabad'a iki saat mesafedeki bir kentte öldürülen El Kaide liderinin yerinin Pakistanlı yetkililerce bilinmediğini kaydeden Zerdari, "Bin Ladin, onun olabileceğini düşündüğümüz hiçbir yerde değildi" ifadesini kullandı. Zerdari, "önceki günkü olaylar ortak bir operasyon olmasa da, ABD ile Pakistan arasındaki on yıllık işbirliği ve ortaklığın, medeni dünyaya sürekli tehdit oluşturan Usame Bin Ladin'in yok edilmesini sağladığını" kaydetti. "Bin Ladin ve ona bağlı militanlardan herkes kadar zarar gören Pakistan'ın, militanların izinin yakalanmasında ağır davrandığı ya da isteksiz olduğu şeklindeki öngörülerin kesinlikle doğru olmadığının" altını çizen Zerdari, sözlerine şöyle devam etti: "ABD'deki bazıları, Pakistan'ın terörizmle mücadelede enerjiden yoksun olduğunu, daha da kötüsü, ikiyüzlü olduğumuzu ve peşinde olduğumuzu söylediğimiz teröristleri aslında koruduğumuzu öne sürdü. Bu tür temelsiz spekülasyonlar, haberlere heyecan katabilir, ancak gerçekleri yansıtmıyor. Pakistan'ın El Kaide'den nefret etmek için her ülkenin olduğu kadar sebepleri var. Terörizme karşı savaş, Amerika'nın olduğu kadar Pakistan'ın da savaşıdır". OBAMA, 11 EYLÜL SALDIRILARININ HEDEFİ OLAN İKİZ KULELER'İN OLDUĞU ALANI ZİYARET EDECEK ABD Başkanı Barack Obama'nın, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından, 11 Eylül terör saldırılarında İkiz Kuleler'in yerle bir olduğu "Ground Zero" (Sıfır Noktası) adı verilen alanı ziyaret etmek için 5 Mayıs Perşembe günü New York'a gideceği bildirildi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Dan Pfeiffer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Obama'nın "Ground Zero"yu ziyaret etmek ve 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşmek için bu Perşembe New York'a gideceğini belirtti. Bu arada Obama, dün gece Kongre'deki Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlere Beyaz Saray'da akşam yemeği verdi. Obama, yemekte yaptığı konuşmada, Kongre'deki her iki partinin temsilcilerine, Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından ülkede oluşan ulusal birlik ruhunu devam ettirmeleri çağrısında bulundu. ABD'nin bugün, 11 Eylül 2001 tarihindeki terör saldırılarından sonrakine benzer bir birlik sergilediğine işaret eden Obama, iki partinin temsilcilerine hitaben, aralarındaki anlaşmazlıklar ve görüş farklılıklarının farkında olduğunu, ancak her iki tarafın da önlerindeki bu zorlukların üstesinden gelmede, bugün yaratılan birlik ruhunu kullanacakları ümidini dile getirdi.