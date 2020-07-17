FBI, Twitter'de ünlülerin hesaplarına yapılan saldırı hakkında soruşturma başlattı

T24 Dış Haberler

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dünyaca ünlü isimlerin Twitter hesaplarına yapılan siber saldırılar hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.

FBI, "Hesaplar, kripto para dolandırıcılığı için çalınmış gibi duruyor" açıklamasında bulundu.

Öte yandan ABD Senatosu'nun Ticaret Komitesi, 23 Temmuz'a kadar Twitter'ın kendilerini konuyla ilgili olarak bilgilendirmesini istedi.

Üçüncü parti uygulamalar ve Twitter Core sisteminde keşfedilen açıktan yararlanan kötü niyetli yazılımcılar, çok sayıda ünlü isim ve şirketin resmî hesaplarını hackleyerek kripto para cüzdanı adresi ile mesaj paylaştı. Söz konusu tweetler kaldırılırken, Apple, Binance, CoinDesk, KuCoin, Microsoft kurucusu Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos ve rapçi Kanye West gibi isimler hesabı ele geçirilenler kervanına katıldı.

Musk ve Gates'in hesaplarından yapılan paylaşımda, tweette ekli olan kripto para cüzdanına gönderilen 1.000 doların iki katına çıkarılacağı ve 2.000 dolar olarak yarım saat içinde ödeme yapılacağı yazıldı.