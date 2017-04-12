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Dünya
Deutsche Welle

FBI Trump'ın danışmanını izlemiş

FBI'ın ABD Başkanı Donald Trump için çalıştığı belirtilen ancak sonra gözden kaybolan bir danışmanını "Rus ajanı" olduğu gerekçesiyle izlediği öne sürüldü.

12 Nisan 2017 14:58

ABD'de bir mahkemenin geçen yaz Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın bir danışmanını izlenmesini istediği bildirildi. Washington Post gazetesinin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, mahkeme kararı ile izlenmesi istenen başkan danışmanının adının Carter Page olduğu ve Page'in bir Rus ajanı olduğu iddia edildi.

FBI'ın başkan Donald Trump'ın çalışanlarının Rus hükümetiyle olası bağlantılarını araştırdığı belirtiliyor. FBI'ın çalışmalarının odağında ise Trump'ın etrafındaki insanların, Demokrat Parti'ye yönelik Rus hackerların yaptığı öne sürülen siber saldırılarla ilgili önceden bilgi sahibi olup olmadıklarının ortaya çıkarılması yer alıyor.

Page, 2016 yılında Trump'ın seçim kampanyası ekibine dahil olmuştu. ABD Başkanı da bir röportajında Carter Page'in dış politika danışmanı olduğunu ifade etmişti. Ancak seçim kampanyası devam ederken Carter'ın göz önünden kaybolduğu öne sürülüyor. Trump'ın danışmanlarından biri de daha sonra Carter'ın görevinin resmi bir görev olmadığını açıklamıştı.

Washington Post, mahkemenin talebini FBI'ın Trump'ın danışmanlarından birinin Rus gizli servisiyle bağlantısı olduğunu kabul etmesine yönelik en açık kanıt olduğuna dikkat çekti. Gazete, mahkemenin Page'in izlenmesi ile ilgili kararında ayrıca Page'in bir Rus ajanla 2013 yılına ait iletişiminden de alıntılara yer verildiğini öne sürdü.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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