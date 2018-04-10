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Dünya

FBI, Trump'ın avukatının ofisinde arama yaptı

Yetkinin, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından verildiği kaydedildi

10 Nisan 2018 02:27

FBI görevlileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen'in ofisinde arama yaptı. Ofiste, Trump’ın bir porno film oyuncusuna yaptığı iddia edilen ödemeye dair belgelerin de arandığı belirtildi. 

New York Times’taki habere göre Cohen’in avukatı Stephen Ryan, Manhattan’daki federal savcılar, arama yetkisini Rusya'nın ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın başında özel yetkili savcı Robert Mueller’dan aldığını söyledi. Avukat, aramayı ‘tamamen uygunsuz ve gereksiz’ olarak nitelendirdi. 

New York Güney Bölge Savcılığı’nın Cohen’in ofisinde yaptığı aramanın yetkisi Mueller tarafından verilse de, doğrudan Rusya soruşturmasıyla ilgili olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi. 

Rusya'nın, ABD'nin 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıya başlatılan soruşturmaya dahil edilen Cohen, kısa süre önce Trump’la bir ilişki yaşadığını söyleyen porno film oyuncusu Stormy Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını açıklamıştı. 

Michael Cohen

 

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