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BBC Türkçe

FBI, Trump'ın avukatının bürosuna baskın yaptı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın çok eskiden beri kişisel avukatlığını yapan Michael Cohen'in New York'taki bürosuna baskın yapıp görüşme kayıtları ile porno yıldızı Stormu Daniels'a yapılan ' bir ödeme kaydı'na

29 Nisan 2018 20:30

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'taki bürosuna baskın yaptı.

FBI ajanları, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den aldıkları yetkiyle Cohen'in Trump ve diğer müvekkilleri ile arasındaki görüşme kayıtlarına el koydu. Cohen'in bürosundan yapılan açıklamaya göre bu belgeler 'ayrıcalıklı' görüşmelere ait belgelerdi.

Mueller, Rusya'nın ABD'deki 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasını soruşturuyor. Çok uzun süredir Trump'ın avukatlığını yapan Michael Cohen ise, porno yıldızı Stormy Daniels'ın Trump'la cinsel ilişkiye girdiğine dair iddiaların merkezinde yer alıyor.

ABD Başkanı'nın avukatı, Stormy Daniels'a 2016 Kasım'ındaki başkanlık seçiminden günler önce 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamış ancak başkanın, porno film yıldızıyla herhangi bir romantik ilişkiye girdiğini "şiddetle reddettiğini" söylüyordu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre son FBI baskınında, Daniels'a yapılan bir 'ödeme kaydı'na da el kondu.

Cohen'in bürosundan yapılan yazılı açıklamada bu baskın "gereksiz" olarak nitelendirilirken, "Bu taktikler yanlış çünkü Sayın Cohen hükümetin tüm birimleriyle tam işbirliği yapıyor" dendi.

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