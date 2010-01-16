FBI suçluları billboarddan arıyor

T24 - Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) artık suçluları dev dijital billboard'larla arıyor.

FBI'ın New York ofisiTimes Meydanı'ndaki dev dijital billboard'larda "en çok aranan suçlular"ın fotoğraf ve bilgilerinin yayımlanacağını duyurdu.

FBI böylece kaçakları daha kolay yakalayabileceğini düşünüyor.









Bu amaçla Clear Channel Outdoor firmasıyla işbirliğine giden FBI, ilk olarak bu uygulamayı 2007 yılında 23 şehirdeki 100 panoyu kullanarak başlatmıştı. FBI ayrıca diğer outdoor reklam firmalarıyla da işbirliğine gitti. İlerleyen zamanda 40 eyaletteki bin 500'den fazla bilboard FBI'ın emrinde olacak.

NBC'deki "The Today Show"da Times Meydanı'nda da kullanılacağı ilan edilen uygulamayla ilk olarak aranan 3 kişinin fotoğraf ve bilgileri dönüşümlü olarak yayımlanmaya başladı. Billboardlarda aranan kişiler ise uyuşturucu suçundan Emerson Guzman, çocuk kaçırma suçundan Yvette Torres ve yine uyuşturucu suçundan Tawan Hines.

Times Meydanı'nın popülerliği sayesinde daha fazla suçlunun yakalanması bekleniyor.

Bu uygulama için herhangi bir ücret ödenmeyeceği açıklandı.

Şu ana kadar billboardlar yardımıyla 30 dosyanın çözüldüğü bildirildi.

Bunlar arasında Tennessee'de iki haftada 10 soygun yapan Chad Schaffner, Virgina'da çeşitli suçlara karışan Richard Franklin Wiggins, Jr. ve New Mexico'da banka soymaya kalkan Filbert Romero gibi isimler yer alıyor.