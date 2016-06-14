FBI: Saldırganın örgüt bağlantısı yok



ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI Direktörü James Comey, eşcinsellerin gittiği gece kulübüne düzenlenen saldırının ABD dışından yönlendirildiğine ilişkin hiçbir bulguya rastlamadıklarını açıkladı. Comey, saldırgan Omar Mateen’in “herhangi bir terör ağından emir aldığı“ yönünde de işaret bulunmadığını vurguladı.

"Halifeliğin Askeri"

49 kişinin ölümü ile sonuçlanan eylemi düzenleyen Omar Mateen saldırıyı düzenlediği esnada polisi arayarak IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’ye bağlı olduğunu söylemişti. IŞİD de 29 yaşındaki Mateen’i “Halifeliğin Askeri“ olarak adlandırmıştı.

FBI bu açıklamalara rağmen Omar Mateen’in bağlantıları olmadığını, eylemi tek başına düzenlediği tezinde ısrar ediyor. FBI Müdürü James Comey, Başkan Obama ile buluşmasından sonra yaptığı açıklamada, Afgan asıllı göçmen bir ailenin çocuğu olarak New York’ta doğmuş olan Mateen’in internet üzerinden radikalleştiği ihtimalinin güç kazandığını açıkladı. Comey, saldırganın “eşcinsel fobileri olan fanatik“ eğilimlerinin bu eylemde nasıl bir rol oynadığının da araştırıldığına işaret etti.

"Pulse" gece kulübünü sıkça ziyaret ediyordu"

Omar Mateen'in “Pulse“ adlı daha çok eşcinsellerin gittiği gece kulübünü sıkça ziyaret ettiği de ortaya çıktı. Bir görgü tanığı Omar Mateen’i 10 kezden fazla bu kulüpte gördüğünü anlattı. Başka görgü tanıkları da Omar Mateen’in eşcinsellerin tercih ettiği bir randevu uygulaması olan "Dating-App"i kullandığını belirttiler.

Obama kurban yakınlarıyla bugün Orlando'da buluşuyor

Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada, Başkan Barack Obama'nın perşembe günü Orlando'ya giderek, 49 kişinin katledildiği, 50'den fazla kişinin de yaralandığı saldırının mağdurları ve kurban yakınları ile buluşacağı, taziyelerini ve dayanışma mesajlarını sunacağı bildirildi.