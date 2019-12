FBI önce silahları verdi sonra kelepçeyi taktı

FBI görevlileri, ABD’ye cihat düzenlemek isteyen dört Müslüman Amerikalı’yı yaklaşık bir yıl izledi. Kendisini Afgan olarak tanıtan bir muhbir aracılığıyla onlara etkisiz Stinger füzesi, bomba ve patlayıcılar verdi. New York’taki bir sinagog ve hava üssünü hedef seçen eylemcilere, patlayıcıları yerleştirdikten sonra suçüstü yapıldı.



ABD Başkanı Barack Obama, Guantanamo’yu kapatıp tutukluların nasıl yargılanacağını düşünürken Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, kendi 11 Eylül senaryosunu başarıyla sonuçlandırdı. Geçen yıl, New Jersey’de aralarında Türk asıllı Serdar Tatar’ın da bulunduğu ve muhbirler aracılığıyla bir Amerikan üssünü vurmaya teşvik edilen "Fort Dix beşlisi"ni hatırlatan olay şöyle gelişti:



New York’un Orange County bölgesi Newburgh kasabasında yaşayan James Cromitie, David Williams, Onta Williams ve Laguerre Payen isimli zanlılar ABD’ye karşı "cihat" düzenlemek istiyorlardı. Grubun lideri olan Cromitie, FBI’ın aralarına soktuğu muhbire Pakistan’daki cihatçı lider Ceyş el-Muhammed ile bağlantılı olduklarını söyledi. Muhbir de onlara "Bir dönem kendi ailesinin Afganistan’da yaşadığını, Afganistan ve Pakistan’daki Müslümanların Amerikan askerlerinin açtığı ateşle ölmelerinden dolayı üzüntü duyduğunu ve onlarla savaşarak şehit olmak istediğini" söyledi. Muhbirin, sanıkların güvenini kazanmasının ardından FBI, onlara etkisiz hale getirilmiş plastik patlayıcı ve bir Stinger uçaksavar füzesi temin etti.



Geçen ekim ayından bu yana süren operasyon sırasında FBI, grubu, evlerine yerleştirdiği gizli video ve dinleyicilerle izledi. Bu esnada muhbir, zanlılara "Dünya Ticaret Merkezi kalmadı, Yahudilerden nefret ediyorum. Sinagoglara saldıralım" diyerek Bronx’taki Riverdale Sinagogu ve Yahudi merkezini hedef gösterdi. Zanlılar, ayrıca Newburgh’deki askeri üsten kalkıp inen uçakları karadan havaya Stinger füzesi ile vurmayı da planladılar.



Sonunda önceki gün zanlılar hedef belirledikleri yerlerin yakınındaki otomobillerin bagaj ve arka koltuğa patlayıcıları yerleştirdikten sonra yakalanıp tutuklandı. Dört zanlı, toplu adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak. Benzeri Fort Dix davasında suçlamaları reddeden Serdar Tatar, geçen ay 30 yıl hapse çarptırılmış, Amerikan medyası sicilleri kötü paralı muhbirler kullanan FBI’ın yaptığının etik olmadığını yazmıştı. (Hürriyet)