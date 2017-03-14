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FBI, İstiklal saldırısıyla ilgili Adıyaman'daki IŞİD'çilerin peşine düştü

1 yıl önceki terör saldırısında 2 ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti

14 Mart 2017 10:42

Terör örgütü IŞİD'in Adıyaman hücresi olarak bilinen Dokumacılar Grubu’nun ABD Columbia Savcılığı ve Federal Soruşturma Bürosu’nca (FBI) soruşturulduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstiklal Caddesi’nde 19 Mart 2016’da 2’si ABD vatandaşı 4 kişinin öldüğü saldırıyı Dokumacılar Grubu’ndan Mehmet Öztürk’ün yaptığı anlaşılmıştı. Saldırıyla ilgili İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ek klasörlerindeki evraka göre ABD Adalet Bakanlığı, Mayıs 2016’da Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak, Columbia Savcılığı ve FBI’ın Dokumacılar Grubu hakkında soruşturma yürüttüğünü bildirdi ve adli yardım istedi.

Polis-FBI ortak çalışması

Soruşturma çerçevesinde Ankara’daki bombalamadan sonra ele geçirilen bilgisayar sürücülerinin, İstiklal Caddesi’nden ölen ve yaralanan ABD’lilere ait raporların, patlayıcı aygıtların fotoğraf ve videolarının gönderilmesi istendi. Kanıtların FBI’ın Virginia’daki laboratuvarında inceleneceği, sonuçların Türk yetkilileriyle paylaşılacağı, sürücülerin iade edileceği belirtildi.

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